Exempleado de Apple se declara culpable de robar secretos comerciales de la compañía

Xiaolang Zhang, un exingeniero de Apple, se declaró culpable ante jurado en San José (California) de haber robado secretos comerciales de la compañía. El hombre tenía previsto vender la información a cambio de una gran suma de dinero.

De acuerdo con la información que ha trascendido, los archivos robados por parte de Zhang se corresponden con datos de la división secreta de Apple encargada del diseño y desarrollo de autos, de la cual es poco o nada lo que se conoce hasta el momento. Entre otras razones esto se debe al hermetismo con el que la compañía ha venido trabajando durante los últimos años.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad los documentos de su caso fueron sellados, por lo que no es posible conocer detalles acerca del trato. No obstante, se sabe que Zhang puede enfrentar hasta 10 años de prisión, así como una multa de hasta $250,000 dólares. La condena se espera que sea dictada en el mes de noviembre

Zhang fue acusado de descargar sin autorización archivos internos de Apple que involucran el automóvil que se encuentra desarrollando la compañía. Específicamente se trata de un documento de aproximadamente 25 páginas, que contiene esquemas de ingeniería de uno de los componentes del vehículo autónomo.

De igual forma también fue acusado de robar manuales en los que describen ciertos prototipos de Apple, así como los requisitos para poder construirlos. El arresto de Zhang se produjo en julio de 2018 cuando agentes federales en el aeropuerto de San José lograron capturarlo antes de que lograra volar a China, donde no habría sido posible extraditarlo.

La primera sospecha de Apple acerca de que algo no estaba bien con Zhang se produjo luego de que solicitó una licencia por paternidad y viajó a China. A su regreso presentó su renuncia argumentando que necesitaba regresar a China para poder cuidar de su madre.

Esto llevó a que Apple realizara una investigación interna en la que pudo determinar el robo de información, lo que posteriormente llevó a que fuese presentada una denuncia.

Zhang no es el único acusado de este tipo de cargos pues se cree que Jizhong Chen, otro empleado de Apple, también se encuentra involucrado en la trama de robo de información confidencial. No obstante, en su caso este no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con las autoridades, ni ha decidido declararse culpable.

