Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de agosto de 2022

LEO

Si pides se te dará en abundancia si sigues quejándote de lo que no posees seguirás en ese círculo de necesidades. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, querrá manipularte y hacerte daño. Aprende a soltar todo eso que ya te dolió demasiado, es momento de que vuelvas a sentir esa paz y esa tranquilidad que tanta falta le hace a tu vida. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. No tengas miedo a cambiar tu rutina pues será la clave para que logres mucho de tus propósitos y sueños. No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy buena sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto.

VIRGO

Respira hondo e inicia de nuevo pues nuevas oportunidades están por iniciar. Es increíble cómo te has atontado tanto en los últimos meses, ponte ya las pilas para mejorar todo eso que te disgusta o no te parece de tu vida. El día que aprendas a vivir en soledad te darás cuenta de que no necesitas de absolutamente nadie para ser feliz y lograr tus metas y tus objetivos. Una persona de piel aperlada regresa de tu pasado, ten cuidado pues podrías regresar a lo que ya te afectó y daño mucho anteriormente. Números de la suerte 13, 34 y 68. Las traiciones se harán presentes en próximas fechas, ten cuidado con cuestiones que tengan que ver con pagos y deudas pues podrías cerrar una puerta que necesitarás en tu futuro. Es momento de cambiar de planes y proyectos pues nuevas ideas surgirán de que te dejarán grandes ganancias en muy poco tiempo.

LIBRA

Mucho incremento en tu economía, pero ten cuidado pues podrías perder mucho dinero en una inversión falsa Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la tiznada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. Es momento que sueltes todo eso que te hace sentir mal y o te deja conseguir tus sueños y metas. Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Deja de dar explicaciones que no todo el mundo las merece. Cambios de carácter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades.

ESCORPIO

Momento de cambios muy perros los cuales te dejarán gran aprendizaje. Te encanta el sufrimiento y cuando alguien te trata bien sales corriendo del susto. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna persona te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero caes en tonterías y al final terminas con el peor miércoles que encuentras. Es probable que en estos días surjan ciertos problemas en la familia que te podrían poner de malas, que eso no te afecte, busca la manera de arreglar y solucionar dichos problemas. Cuídate de caídas y dolores musculares pues estarás en puerta en estos días. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que checa bien las propuestas que llegarán para que no te atontes y aceptes la correcta.

ARIES

Una amistad te pondrá a prueba con un favor pues últimamente te has mostrado indiferente. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Te enteras de embarazo en amistad y posibilidad de un viaje en grande que comenzará a planearse. Un viaje está por consolidarse, cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Te vienen grandes cambios y aprendizajes que deberás de enfrentar. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Un cambio laboral y una oportunidad muy perra en el área de los negocios se concretará de la mejor manera. Si tienes pareja no temas a decir lo que piensas y sientes pues quedarte callado o callada lo único que ocasiona es una bomba de tiempo.

TAURO

No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. Una amistad tiene interés por ti, pero es solo sexual. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Que te valgan las críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. Es momento de pensar en ti y en tu familia, no quieras resolverle la vida a los demás cuando no has resuelto la tuya, días de muchos cambios en los cuales el amor será pieza clave para el logro de tus metas y de tus objetivos. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte, pero necesitas ponerte las pilas. Te buscará o visitará familiar que tienes mucho de no ver.

GÉMINIS

Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser constante. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás.

CÁNCER

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Gente tonta te rodea, pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. No es momento de pensar en el pasado sino de darle vuelta a la pagina y vivir tu presente de la mejor manera. Ten cuidado con amores de una noche y con personas que llegarán de la nada a tu vida y solo te traerán dolores de cabeza.

PISCIS

Posibilidad de encamarte con una amistad y una noticia sobre una persona que te importa mucho saldrá a la luz. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir menos. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja. Un viaje se planea. Se cancela evento social. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas, así que trata de que lo que pase por tu cabeza sean pensamientos positivos. Viene una salida a tomar con amistades o a chismear con la comadre. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo.

ACUARIO

Te vienen movimientos en tus estados de ánimo, días te sentirás de la tiznada y otros querrás comerte al mundo. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos.

CAPRICORNIO

Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que son asunto olvidado. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Un mensaje o llamada te alegrará mucho. Cuida más tus piernas, recuerda que son la parte más importante de tu físico. Eres de los signos más fuertes del zodiaco pues sabes bien cómo lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias. Ya no te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Te choca la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida. Aprende a quererte y valorarte un poco más, es momento que no te pongas de oferta por nadie pues solo así podrán darte el valor que realmente posees.

SAGITARIO

Momento de desprenderte de todo eso que ya dolió y te hizo tanto daño. Amores de una noche aparecen en próximas fechas y con los nuevos sentimientos que comenzarán a desarrollarse en ti. Es momento de que pongas sobre la mesa todos eso que traes guardando en tu pecho, si tienes pareja tienes que decirle y expresarle lo que sientes porque no es adivino y tus cambios de conducta y bipolaridad deja mucho que desear. Números de la suerte el 14 y el 45. Vienen días bastante buenos en los cuales aprenderás a utilizar tu dinero en cosas y situaciones que realmente lo ameritan. No pretendas cambiar tu actitud por nadie pues nadie lo merece. Ten cuidado con lo que quieres, deseas y necesitas en tu vida para ser feliz pues podrías cometer un error. Aprende a valorar a tu familia últimamente no la has tomado tanto en cuenta. Vienen días de mucha reflexión, comenzarás a planear un viaje en el cual te la pasarás a todo dar.