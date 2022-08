Para no quedarse soltero, hombre presenta como su novia a una muñeca de trapo

La soledad no todos la resisten y más cuando no se encuentra a la media naranja, tal es el caso de un hombre que cansado de no tener pareja decidió hacer su novia a una muñeca de trapo.

Por más que suene insólito y hasta una broma, el usuario @montbk5959 en TikTok se volvió tendencia al compartir su historia, misma en la que relata que sin la muñeca estaría completamente solo.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, compartió en uno de los tantos videos que tiene en la plataforma china junto a su mejor compañía, a la cual le dedica canciones y momentos que asegura son los mejores de su vida.

Y agregó sobre lo que viene para él y su muñeca: “Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”.

Al ser cuestionado el motivo por el cual no busca a una novia de carne y hueso, el hombre señaló que la esperará, de lo contrario, no tendrá empacho en quedarse con su muñeca que lo ha llevado a ser conocido mundialmente.

“Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar. He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”, concluyó el sujeto residente de Colombia que es un amante de los muñecos desde que tiene memoria; sin embargo, hasta apenas se le ocurrió que podría ocupar el hueco que tenía en su corazón.

Incluso el hombre llegó a crear otros dos muñecos simulando que son los hijos producto de su relación con “Natalia”.

