Rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas Coahuila podría tardar entre 6 y 11 meses, señalan familiares

Familiares de los 10 mineros atrapados en mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila, aseguran que las autoridades mexicanas de Protección Civil les informaron que el rescate podría tardar entre 6 y 11 meses.

“´Esta es la única opción que nos dan, hacer unos tajos, que se van a tardar de 6 a 11 meses, es lo único que ya nos pueden dar´ –´¿quién les dijo eso?´(preguntó una reportera)–, ´la señorita Laura Velázquez´”, señaló María Elena Chávez, familiar de uno de los mineros.

Tras salir de una reunión con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, los familiares, visiblemente molestos, exigieron al Gobierno mexicano agilizar el proceso de rescate.

“Ahorita en la mañana (les informaron), anoche no nos llevaron información sobre que nomás hasta ahorita, siendo que nos trajo con mentiras y que ya vamos a tapar, que ya vamos a tapar y que ya vamos a taponear, ya tenemos el cemento para eso, y puras mentiras… Ahorita ya no sabemos cómo están ellos y menos de 6 a 11 meses… Nos hablaron de una bendición, tampoco, nosotros no queremos dinero, los queremos a ellos”, afirmó la señora Chávez en declaraciones a medios de comunicación.

“Que no los entreguen y que no se tarden ya”, exigió Juani Tijerina tras asegurar que todos los familiares estuvieron presentes en la reunión informativa.

Familiares de los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón de Sabinas, Coahuila, se reunieron con Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, quien les dio a conocer que el rescate llevará de 6 a 11 meses y que el método para sacarlos será mediante tajos a cielo abierto pic.twitter.com/mT1PJaKVF7 — Azucena Uresti (@azucenau) August 25, 2022

Por la mañana, durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves no se había presentado el reporte diario vía videoconferencia de la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, debido a que se realizaría una consulta con los familiares de los mineros sobre un nuevo plan de rescate.

“No se informó hoy sobre la mina porque se está haciendo una consulta con los familiares de los mineros atrapados, hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento. No quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos. Si ellos autorizan y se toma una decisión mañana informamos“, adelantó el presidente desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Hasta el momento las autoridades de Protección Civil de México no se han pronunciado sobre las declaraciones de los familiares de los 10 mineros, quienes se encuentran atrapados en la mina de carbón El Pinabete, en Sabinas Coahuila, desde el pasado miércoles 3 de agosto.

