Tata Martino deja fuera de la convocatoria a Zendejas y Faitelson arremete contra el estratega con contundente mensaje

El entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino, anunció la lista de convocados para el partido de preparación rumbo al Mundial de Qatar contra la selección de Paraguay, sin embargo, el periodista David Faitelson no quedó conforme y le mandó un recadito al ‘Tata’.

Y es que el periodista de ESPN no dudó en manifestarse en redes sociales para cuestionar la convocatoria y criticar, sobre todo, la ausencia del extremo Alejandro Zendejas que lo viene haciendo bien con el América.

“No entiendo a Gerardo Martino. Tiene un juego de preparación. Alejandro Zendejas esta en gran momento. Llámalo y obsérvalo o por lo menos motívalo para el siguiente ciclo. Ay, Dios mío con los entrenadores…Sólo ellos se entienden”, escribió Faitelson en su cuenta de Twitter.

Le llovieron las críticas al ‘Tata’ por la ausencia de Zendejas

Otro que criticó a Martino por la no convocatoria del extremo del América fue Luis García, ex futbolista y analista en Azteca Deportes, pues aseveró que no entiende cómo el técnico puede dejar a un futbolista como él por fuera.

“La no convocatoria de Alejandro Zendejas resulta extraña de comprender”, escribió el ‘Doctor’ en su cuenta de Twitter.

Lo que más llama la atención es que Martino hizo su convocatoria con puros futbolistas que juegan en la Liga MX, por lo que sorprendió aún más la ausencia de Zendejas, que desde que llegó al América acumula 8 goles en 29 partidos.

La selección de México disputará un partido amistoso contra su similar de Paraguay el próximo martes 30 de agosto en lo que será el primer encuentro de preparación para afinar detalles de cara a la Copa del Mundo.

