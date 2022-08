Carlos Vela y Gareth Bale recibieron una aplastante goleada con el LAFC contra Austin FC; baño de realidad para los líderes

No importó que sobre el terreno de juego estuviera juntos el mexicano Carlos Vela y las estrellas consagradas Gareth Bale y Giorgio Chiellini. El Austin FC demostró que es firma candidato al título de la MLS y goleó al LAFC 4-1 para no perder el hilo a la lucha por la punta de la Conferencia Oeste.

Sobre el terreno de juego los angelinos se vieron minimizados por el esquema de juego puesto por los texanos, que dominaron el primer tiempo con un gol y en el segundo terminaron de pasar la aplanadora con otros tres tantos.

Los autores de los goles del Austin FC fueron Diego Fagúndez (32), Maximiliano Urruti (47′ – 51′) y Sebastián Driussi (59); por la escuadra del ‘Black & Gold’ marcó el colombiano Cristian Arango al minuto 61. The moments that make wins like this that much sweeter. 😍 pic.twitter.com/pLoU94JqTU— Austin FC (@AustinFC) August 27, 2022

El LAFC es considerado el mejor equipo de la actualidad en la MLS, no solo por el peso de los nombres de sus futbolistas, sino por la vibrante cadena de siente partidos seguidos sin perder desde julio y hasta agosto, pero rota la semana pasado tras perder 2-1 contra el San Jose Earthquakes y ahora frente al Austin FC son dos derrotas consecutivas.

