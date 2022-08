Dani Alves se defiende de los cuestionamientos de quienes aseguran que en Pumas ya no lo quieren: “Si el amor se acaba es porque no era amor”

Dani Alves sigue dando de que hablar en el fútbol mexicano, pero esta vez no es por ser uno de los mejores fichajes de la historia sino por el mal presente que viven los Pumas. Tras los malos resultados obtenidos por el equipo universitario han aparecido las críticas y los abucheos tanto a él como al resto del equipo. Ante esta realidad el ex Sevilla, FC Barcelona, Juventus, PSG, entre otros, se defendió a través de las redes sociales.

Y es que Dani Alves no acostumbra a quedarse callado y esta vez no fue la exepción. Ante esta realidad, el crack brasileño de 39 años respondió en redes a un artículo donde afirman que desde la afición de los Pumas se acabó el amor que sentían por él. “¡Si el amor sí acaba es porque no era amor!“, escribió el amazónico a través de su cuenta en Twitter.

Si el amor sí acaba es porque no era amor!!!

😂😂😂😂 https://t.co/Uj2aDfQqsE — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) August 25, 2022

En la búsqueda de la primera victoria

Desde que Dani Alves llegó a los Pumas, el futbolista brasileño no ha podido celebrar una victoria uniformado con el conjunto felino. Desde allí viene la molestia de la fanaticada que se ha querido desquitar con el mítico lateral derecho. Hasta ahora desde su llegada los universitarios suman un total de tres victorias y tres empates.

Los Pumas de Lillini tendrán otra oportunidad de sumar un triunfo que los aleje de la parte baja de la tabla general el próximo sábado; esto cuando visiten a las Chivas de Guadalajara en la onceava fecha del certamen.

Pumas tiene tres victorias en 19 partidos. De verdad se creen esa de que Dani Alves llegó a descomponer al equipo? pic.twitter.com/FIeWE4HTR0— Pumas En La Piel (@PumasELP) August 25, 2022

Hacer historia en Pumas

Desde el primer momento que llegó Dani Alves a Pumas, aseguró que llegaba a México a hacer historia y también precisó que no se encuentra de vacaciones y no solamente tiene como objetivo llegar al Mundial Qatar 2022. Alves quiere aportar para el equipo y que su presencia sea beneficiosa para todos los involucrados. Este discurso causó furor en la afición, pero luego de unos días se ha ido olvidando.

Los Pumas visitarán a la Chivas de Guadalajara el próximo sábado, con el objetivo de poder escalar en la tabla de posiciones e ir recuperando todo lo que perdieron y además esperando poder salir de la zona roja de la tabla.

También te puede interesar

. La historia de Dani Alves con los Pumas: ¿es justo culpar al brasileño del presente del equipo universitario?

. Los Pumas no consiguen el camino de la victoria y terminaron cediendo un empate ante Tigres en tiempo de descuento

. A Miguel Herrera no le gusta que piten a Dani Alves: “Abuchearlo es abuchear a todos”