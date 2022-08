A Miguel Herrera no le gusta que piten a Dani Alves: “Abuchearlo es abuchear a todos”

Algo quizás impensado hace unos meses acaba de ocurrir, Miguel “El Piojo” Herrera, entrenador de Tigres salió a la defensa del mítico futbolista brasileño de Pumas, Dani Alves. El polémico director técnico aseguró que abuchear a Dani Alves es abuchear a todos y se mostró en contra de la actitud tomada por algunos fanáticos en contra de equipos que en la actualidad no van bien como es el caso de Pumas y Cruz Azul.

“Hoy esa parte de la afición que ha tomado la situación de presionar más a los jugadores, lo que le pasa a Cruz Azul, hay una línea delgada. El jugador se debe venir con vergüenza deportiva. Es parte de eso, abuchear a Dani Alves es abuchear a todos”, declaró el Piojo.

“Dani Alves es el referente para la gente de Pumas, ya lo toman como me quiero quejar y abucheo al que más nombre tiene. Me parece que ese juego no fue bueno y la tribuna está molesta”.

El análisis de Miguel Herrera

En declaraciones reseñadas por Mediotiempo, Miguel Herrera analizó las últimas goleadas del campeonato mexicano. Sobre Cruz Azul dijo lo siguiente: “Si realmente analizas los tres partidos, que son atípicas en el futbol mundial, hay dos jugadas claras de Cruz Azul que pudo poner el partido 2-1, no lo consiguieron y América aprovechó los espacios”.

Sobre Chivas y Pumas también tuvo palabras: “Lo mismo pasa con Chivas, que aprovecha su buen accionar. Pumas también, ese fue más sui generis, la primera oportunidad la tuvo Pumas y a pesar de que el marcador iba 3-0, Pumas tuvo tres, cuatro de gol y el marcador pudo ser 6-3, porque Pumas llegó, pero no anduvo certero”, puntualizó el estratega.

El enfrentamiento entre Tigres y Pumas

Con realidades totalmente opuestas los Tigres visitarán a los Pumas en el estadio Universitario este miércoles 24 de agosto. En la actualidad Tigres ocupa la tercera casilla con un total de 19 unidades mientras que los Pumas de Lillini ocupan el antepenúltimo puesto con un total de ocho puntos, menos de la mitad que los conseguidos por los dirigidos por Miguel Herrera.

Los Pumas buscarán salir del abismo y para ello tienen que ganarle a uno de los mejores equipos del campeonato, una tarea para nada sencilla a pesar de ser locales y querer poder despegar de una vez por todas.

