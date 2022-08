Monterrey y Tigres quedan a deber y empatan sin goles en un deslucido Clásico Regio

Monterrey y Tigres no se hicieron daño y terminaron empatando sin goles en la edición 128 del Clásico Regio. A pesar de que el partido fue intenso en la primera mitad con ocasiones de gol en ambas porterías, ya comenzando el segundo tiempo la calidad se fue perdiendo y prevalecía las ganas de no perder antes de ir a buscar los tres puntos.

Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich con este resultado ahora suman 21 puntos y son punteros del Torneo Apertura a la espera de lo que pueda hacer Toluca este domingo ante el San Luis. Por el lado felino, se ubican en la tercera casilla con un total de 19 unidades.

FT. Rayados 0-0 Tigres.



➔ Empate sin goles en El Clásico Regio.

➔ El Diente López tuvo las más claras de la visita.

➔ Salvada heroica de Vegas.

➔ Gol anulado a Maxi Meza.

➔ Monterrey extrañó a Funes Mori.

➔ Pocas emociones.

➔ Rayados seguirá como LÍDER. Tigres es 3º. pic.twitter.com/49UDgtQnkE — Invictos (@InvictosSomos) August 21, 2022

Monterrey y Tigres con situaciones en la primera mitad

Según reseñó Mediotiempo, los dirigidos por Miguel Herrera fueron superiores en el primer tiempo a los “Rayados” en la cancha del Gigante de Acero. Ocasiones claras de gol para los felinos pero no lograron concretar ninguna. En los primeros 20 minutos Monterrey estuvo intenso y presionando a su rival, crearon ocasiones pero tampoco pudieron capitalizar.

Cabe destacar la actuación de Nicolás López en los primeros 45 minutos, quien comandaba el ataque felino incluyendo un tiro que estrelló al poste al minuto nueve.

Monterrey y Tigres sin mucho cambio en la segunda mitad

En la segunda mitad las cosas no cambiaron mucho a pesar de que los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich intentaron y lograron poner en aprietos al portero argentino Nahuel Guzmán quien tuvo que mostrarse en algunos pasajes del partido. La polémica no estuvo ausente luego de que le anularan un gol a Maxi Meza y al final del partido con una jugada donde no pitaron un penal luego de un choque entre Guzmán y Héctor Moreno. Culmina el Clásico Regio con empate.



Marcador @CEMEXMx.#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/8lUUmFvct5— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) August 21, 2022

El marcador no se movería y el resultado dejaba a deber a ambos equipos de los que se esperaba mucho más teniendo en cuenta el historial del Clásico Regio. El próximo juego de Monterrey será como visitantes ante Chivas el martes 23 de agosto y Tigres deberá hacer los deberes cuando visite a unos alicaídos Pumas el próximo miércoles 24.

