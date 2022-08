Departamento de Justicia tiene ‘suficiente evidencia’ para acusar a Trump, Alan Dershowitz

El exabogado de Donald Trump, Alan Dershowitz, dio a conocer que contrario a lo que algunos lleguen a pensar, el Departamento de Justicia tiene suficiente evidencia para acusar al exmandatario de los Estados Unidos, pero no espera que suceda.



Las declaraciones del abogado llegan después de que el Departamento de Justicia hizo pública una versión redactada de la declaración jurada relacionada con la orden de allanamiento en Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto.



“Pero en mi opinión, Trump no será acusado porque la evidencia no pasa lo que yo llamo los estándares de Nixon-Clinton”, acotó Alan Dershowitz. “El estándar de Nixon es que el caso tiene que ser tan abrumadoramente fuerte que incluso los republicanos lo apoyen. Y el estándar de Clinton es, ¿por qué este caso es más serio que el caso de Clinton donde no hubo un proceso penal?”.



Dershowitz también indicó que no se debería de culpar al juez Bruce Reinhart por haber aprobado la orden de allanamiento y acotó que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, nunca debió de haber presentado una orden de allanamiento.



En la declaración jurada redactada que el Departamento de Justicia dio a conocer el viernes se informó que en enero encontraron 184 documentos clasificados, 67 confidenciales y 25 de alto secreto en Mar-a-Lago, por lo que el FBI tenía “causa probable para creer que se encontrarían pruebas de obstrucción” en su propiedad de Florida.



El documento indica que 14 de las 15 cajas recuperadas a principios de año tenían información clasificada, y se hizo un desglose de la cantidad de información secreta de alto nivel que se mantuvo en una sala de almacenamiento en el sótano y otras instalaciones en el club del expresidente.

“En total, Trump tenía 184 documentos clasificados, 67 confidenciales, 25 de alto secreto y notas escritas a mano en cajas devueltas a los Archivos Nacionales”, señaló el documento.

Te puede interesar:

– Trump contra el FBI: Departamento de Justicia publica la declaración jurada que justificó allanamiento en Mar-a-Lago

– Trump enfurece tras publicación de declaración jurada que justificó redada del FBI: “¡Cacería de brujas!”

– Biden se burla de la afirmación de Trump de que desclasificó documentos de Mar-a-Lago: ‘Vamos’

–Trump tenía documentos clasificados en Mar-a-Lago que podrían haber comprometido la inteligencia humana