Enfermera mata a 13 bebés intencionalmente en un hospital, les inyectaba potasio

En un caso que ha consternado a Argentina y al mundo entero, una enfermera es acusada de haber matado intencionalmente a 13 bebés en un hospital de Córdoba.

La muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo tiene como principal sospechosa a la enfermera Brenda Agüero. Los asesinatos de por lo menos 5 bebés se dieron entre marzo y julio de este 2022.

“No había prematurez ni malformación y es una muerte tras otra”, mencionó el abogado Carlos Nayi, defensor de las familias afectadas.

La detención de la enfermera se da una vez que los resultados forenses de dos de las víctimas hallaron sustancias tóxicas que les ocasionaron “hiperpotasemia por exceso de potasio” y que fueron suministradas de forma intencional, sin justificación médica.

El caso tomó más relevancia cuando una mujer la identificó y planteó que la acusada también pudo haber matado a su hijo. “Mi hijo Benja nació sin problemas de salud” el pasado 23 de abril. Sin embargo, “diez horas después me dicen que murió porque se había complicado su salud”.

“Es la que me trató violentamente cuando tuve a mi bebé. Luego se lo llevan diciéndome que no lo veían bien y no regresó nunca más. Creo que ella lo mató”, denunció.

Las autoridades investigan si la mujer tuvo cómplices, así como las razones del crimen mientras realizan autopsias a los cuerpos de otros 11 bebés que murieron en circunstancias similares.

