Escándalo de Trump por documentos recuperados en Mar-a-Lago involucraría a más personas: figura de Watergate

La investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos que Donald Trump llevó a Mar-a-Lago al salir de la Presidencia, se podría extender a una conspiración que involucraría a otros acusados además del magnate, predijo John Dean, figura de Watergate.



En una entrevista con CNN, tras darse a conocer la declaración jurada de una orden de allanamiento realizado por el FBI en la propiedad ubicada en Palm Beach, Dean expresó: “Es un caso sofisticado, parece que le están dando mucha prioridad y atención. Claramente, ha ido al fiscal general para obtener autorización para una orden de allanamiento. Este es el tipo de caso en el que no están jugando con.”



Dean señala que estamos viendo un gran caso, en el que hay muchas más personas involucradas, que todavía no han aparecido en el radar mediático.



“Creo que es más que simplemente la preocupación de recuperar los documentos que tienen para demostrar el punto”, continuó. “Al leer la declaración jurada, veo una conspiración”.



“Creo que hay muchas más personas involucradas en esto”, dijo Dean. “Creo que algunos de ellos aún no han aparecido en nuestro radar. Este es un gran caso. ¿Qué tan cerca estamos? Diría que en tres o cuatro meses podemos saber cómo se desarrollará”, agregó.



La parte de la declaración jurada que el Departamento de Justicia dio a conocer el viernes, refleja que el FBI tenía evidencia sólida de que el magnate llevó documentos críticos para la seguridad nacional a su propiedad de Mar-a-Lago luego de dejar la Presidencia en enero de 2021.



Tras la publicación de la declaración jurada editada, Trump se pronunció en su red social Truth Social. Y llamó “una treta total de relaciones públicas por parte del FBI y el Departamento de Justicia”.



Asimismo, compartió un audio en esa plataforma en el que expresa: “No hice nada malo”.