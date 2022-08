Conoce los looks más destacados de la alfombra negra de los VMA’s

El Prudential Center en Newark en Nueva Jersey será la sede de los premios MTV VMAs 2022, evento en donde se premia a los mejores videos musicales del año. Esta edición promete ser especial pues cuenta con grandes estrellas invitadas, por esta ocasión tendrá tres presentadores: LL Cool J, Jack Harlow y Nicki Minaj.

Por la alfombra negra del evento desfilarán grandes artistas de talla internacional como Eminem, Snoop Dogg, Bad Bunny, Anitta, J Balvin y muchos más. Como en cada evento, estos cantantes buscarán sobresalir con sus impresionantes vestuarios, por lo que aquí te dejamos los mejores looks de la noche.

La premiación comenzará a las 7:00 p.m. en México pero los artistas comienzan a llegar desde horas antes para estar listos, podrás seguir la transmisión por MTV.

Becky G usó uno de los mejores diseños de la noche, un vestido largo descubierto de los lados.

Taylor Swift fue una de las artistas nominadas a Video del Año y llegó a los premios MTV VMAs vestida con un traje y tacones plateados. Taylor Swift walks the #VMAs black carpet. https://t.co/gzV6bqjNue— Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2022

J Balvin apareció con un traje blanco y un nuevo color de cabello en la alfombra negra de los VMAs Valentina Ferrer and J Balvin on the #VMAs black carpet. https://t.co/DWOnTBwe5N— Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2022

El rapero Lil Nas X llegó con un atuendo bastante extravagante con pantalones negros, sin camisa y una corona. Lil Nas X for the #VMAs black carpet. https://t.co/d9A6gGyoSq— Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2022

La intérprete de Envolver Anitta escogió un vestido rojo con una parte descubierta en su pecho izquierdo. Anitta for the #VMAs. pic.twitter.com/YltJ0g6bc8— Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2022

La actriz Sabrina Carpenter apareció con un vestido negro con detalles de flores de colores brillantes. Sabrina Carpenter on the #VMAs black carpet. https://t.co/mOiZyt9lV5— Pop Crave (@PopCrave) August 28, 2022