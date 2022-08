Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022

En su horóscopo de la semana, la célebre astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco lo que le espera del lunes 29 de agosto al viernes 2 de septiembre de 2022 y cómo puede atraer la suerte.

Aries

En el mes de septiembre el arcángel Metatron te va a estar guiando en tu vida y significa el poderoso e invencible que sin duda va a ser un mes lleno de reconciliación contigo mismo y con los demás. Este arcángel te ayuda a tener una relación pública más saludable, es decir, no cargar con problemas que no son tuyos y abrirte las puertas de la abundancia, solo invócalo y verás cómo vas a sentir su fuerza espiritual y podrás lograr el éxito que deseas, también vas a estar experimentando el verdadero sentido de la humanidad que a tu signo, que es el líder del zodiaco, le va a ayudar en este mes de septiembre para empezar a crecer más en cuestión económica.

Tus números de la suerte son con el numero 08 y 12 y tu color es el rojo intenso y te va a llegar dos golpes de suerte, también vas a salir de viaje una por cuestión de cerrar un proyecto nuevo laboral. Tramitas tu papelería de visa americana y pasaporte, haces tus pagos de tarjeta de crédito y te pones al corriente en tus gastos, te busca un amor del signo de Capricornio o Virgo que va a ser tu pareja ideal.

Tus mejores días de este mes van ser 04, 07 y 21 en estos días la fuerza cósmica te va ayudar a tener buenos resultados a todo lo que inicies. Tu punto débil va a ser el estómago e intestino, trata de llevar una dieta más saludable. Va a ser un mes de muchos eventos sociales y fiesta que te hará sentir a tu signo más atractivo y tu presencia va a ser muy importante en todas esas reuniones. No confíes tanto en personas que acabas de conocer se un poco más desconfiado, tu lema de este mes es “nunca perder la Fe”.

Tauro

Tu arcángel que te va a estar rigiendo este mes de septiembre es arcángel Miguel, que significa luchar y progresar que esto me indica que va a ser un mes lleno de fuerza para ser mejor en todo lo que te propongas, recuerda que este arcángel tiene el poder de quitarte todo las brujerías y envidias que te puedan rodear así que trata de llevar una imagen este poderoso arcángel y verás rápido los resultados.

En este mes vas a tener dos golpes de suerte con los números 05 y 19 así que no lo dudes en jugar a la lotería y tu color de la abundancia va a ser el naranja. Tus días de mayor fuera cósmica que te va ayudar a resolver cualquier situación que tengas legales y financieras es 06 ,12 y 25 así que no lo dudes en hacer cualquier cambo positivo en estos días que va a ir de lo mejor. Recuerda que tu punto débil en este mes de septiembre va a ser los sentidos de la vista y oído así no dudes en ir con tu médico para que este haga una revisión.

Sales de viaje en este mes por cuestión familiar, tramitas tu célula profesional para buscar un empleo nuevo. Ya no seas tan terco en el amor, si esa persona ya no te quiere trata de buscar alguien más compatible con tu signo de Acuario y Leo. Te regalan una mascota, tu lema este mes es “la salud es lo más importante”.

Géminis

El arcángel Uriel, que es arcángel consentido de Dios, te va a guiar en este noveno mes y es el arcángel de las soluciones así no lo dudes que pronto vas a poder resolver todos tus problemas que venías arrastrando en tu vida, solo invócalo y verás los resultados rápidos. En este mes vas a tener la oportunidad de sanar tu corazón en cuestiones amorosas, vas a poder cerrar círculos y quedar en paz con personas que fueron algo especial y comenzar de nuevo otra relación más estable para ti.

Te llega la propuesta de una cambio de trabajo en estos días y va a ser con mejor sueldo. Recibes una invitación a salir de viaje por cuestiones familiares. A los Géminis que están casados celebran el cumpleaños de un familiar, te cambias el look y renuevas tu forma de vestir, recuerda que como te ven te tratan, así que siempre trata de estar de lo mejor posible.

Recibes un dinero por un golpe de suerte con los números 09 y 21, tus mejores días del mes van ser 02, 14 y 22 y más porque las buenas energías se van a juntar para que puedas progresar en lo económico. Arreglas papeles de divorcio, cuidado con tus estudios trata de ser más constante en tu carrera universitaria. Eres el gemelo del zodiaco y eso significa que eres muy cambiante en tu forma de pensar y sentir y eso a veces te causa problemas por eso trata de tomar una terapia para control de ira o enojos que eso te ayudará mucho. Tu lema va a ser “perdónate, no has hecho nada malo”.

Cáncer

El arcángel Azrael que significa los cambios radicales en la vida, te va a guiar para cortar lazos del pasado que no te dejaban avanzar, también este arcángel te va a ayudar a sanar situaciones económicas y tendrás la suerte de crecer más en lo profesional, no lo olvides invócalo y verás como la buena suerte te va a rodear.

En este mes de septiembre tomarás las decisiones para progresar en tu vida, decides comprar una casa para crecer más en tu patrimonio, pero trata de no platicarlo mucho para que no tengas problemas de salación. Arreglas asuntos legales y va a ser con éxito, te invitan a salir de viaje y van a ser unos amigos. Trata de ya no ser tan comunicativo o sea chismoso para que no te metas en problemas que no son tuyos. En tu trabajo vendrá directivos nuevos y cambios radicales de puesto, pero tú vas a quedar de lo mejor.

A los Cáncer qué están casados tendrán un embarazo sorpresa, a los Cáncer que están solteros les va a venir un amor muy intenso del signo de Piscis, Tauro o Escorpio, que van a ser tu pareja ideal. No trates de componer el mundo, tú solo da tu opinión y deja a los demás que hagan su vida, tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 29, tu color es el blanco, tus mejores días son 01,13 y 23 de septiembre, tu lema este mes va a ser “nunca rendirse”.

Leo

El arcángel Raziel que significa el que ve a Dios es él te va a guiar para ayudarte en todo lo relacionado con proyectos nuevos de trabajo y cambios radicales de casa, es decir, irte a vivir a otro país y desarrollar más tu inteligencia, solo invócalo y verás cómo viene a tu vida inmediatamente. Va a ser un mes de éxitos y logros personales, decides reinventarte en todos los sentidos y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio que tu signo de fuego es el más vanidoso y eso siempre te va a mantener de la mejor forma.

Te llega la invitación a salir de viaje con tu familia. A los signo de Leo que están con pareja van a estar hablando de comprometerse o casarse, recuerden que este mes va a ser muy bueno para tu signo en cuestiones sentimentales, en cuestiones de estudios trata de aplicarte más y no dejar tus tareas para el último momento, trata de administrar más tu tiempo.

Tus mejores días del todo el mes van a ser 05, 14 y 25 en estos días las buenas energías van a estar de tu lado para que puedas poner algún negocio y cerrar contratos importantes. Tu número de la suerte va ser el 01 y 29 tu color de la suerte es el azul intenso. Trata de no sacar nada a crédito y enseñarte a ser controlable con tu dinero. Tu lema este mes “digo no a los excesos en mi vida”.

Virgo

El arcángel Ariel que es el protector de todo lo celestial, este arcángel te va a guiar y ayudar en cuestiones personales, es decir, salir de conflictos familiares y legales. También este arcángel te va a ayudar a encontrar el verdadero camino de tu vida. Va a ser un mes de recibir noticias muy agradables y empezar a ver más para ti, recuerda que tu signo es que más se sacrifica por los demás y es el pilar de tu casa, pero en este mes nueve va ser de consentirte a ti mismo y tener la oportunidad de crecer en lo económico y hacerte cualquier cambio estético que te hace sentir de lo mejor, son tiempos de gastar en ti.

Te regalan una mascota en tu cumpleaños. En este mes vas a tener la oportunidad de formalizar con tu pareja, recibes un dinero que no esperabas por cuestiones de lotería con los números 16 y 40, tu color de la abundancia es el morado y rojo. Trata de no pelear en tu trabajo y discutir por situaciones sin importancia que tu signo tiene luz propia y eso lo hace estar siempre en la mira de los demás.

Tus mejores días en el mes van a ser 02 ,11 y 20 en estos días los astros se van a juntar para ayudarte en cualquier asunto que tengas de cambios en tu trabajo y proyectos nuevos. Ten cuidado un amigo del trabajo se está enamorando de ti, pero es un amor prohibido. En estos días vas a tener la oportunidad de relacionarte con personas muy importantes que te van a hacer crecer en tu vida profesional. Tu lema en este mes va a ser “eres el mejor en todo”.

Libra

El arcángel Rafael que es el que sana y alivia a toda la humanidad, te va a guiar en este mes para ayudarte a currar heridas del pasado y a sentirte mejor en todos los sentidos. También este arcángel es super poderoso cualquier petición que le hagas con Fe será cumplida casi de inmediato. Recibes la propuesta de un puesto nuevo y con más jerarquía, acéptalo te a va ir de lo mejor.

Ya preparas tus vacaciones el día que cumple años, recuerda a ti te gusta mucho viajar así date ese gusto en tu festejo. Recibes un dinero extra por parte de un bono, tendrás juntas laborales con los directivos por culpa de un reajuste, siempre tu signo va a estar encargado de las comunicaciones y recursos humanos de una empresa. Podrás hacerte cualquier operación estética que todo te saldrá de lo mejor. En cuestiones de amor para los Libra que están solteros los va a estar rodeando alguien del signo de Aries o Capricornio, que van a ser su pareja ideal.

Trata de no prestar dinero para que no te roben tu suerte, recuerda que te sientes triste o desanimado trata de ir con tu mami y darle un abrazo que eso va a hacer que otra vez te cargues de buenas vibras. Cambias tu carro por uno más reciente, sé más precavido en las calles sobre todo con los robos. Tu lema este mes va a ser “no te detengas”.

Escorpio

El arcángel Chamuel que significa que espíritu del amor puro te va a guiar en este mes para proporcionar tu vida más buena suerte en la relaciones sentimentales y proyectos de negocios propios, así que no lo dudes invócalo y verás cómo vas a sentir su energía. Va a ser un mes de estar con fuertes presiones de trabajo y decidirte cambiarte de proyecto laboral.

El Escorpio siempre va a llegar al éxito por más problemas y trabas que te pongan su terquedad e inteligencia va a ser que seas alguien importante en tu vida. Te piden que pagues una deuda con un familiar, recibes noticias de un problema legal y resuelves asuntos de juzgado. Tú eres líder natural y eso te hace que siempre estés invitado a todos los eventos sociales que este mes será muchas fiestas.

Tus mejores días van a ser 09 ,15 y 26 más en cuestiones de conocer personas muy importantes en lo profesional y lo amoroso. En cuestiones de amor sientes que tu pareja se te está alejando, recuerda que el amor no se acaba solo se mueve de lugar, pero trata de no ser tan rencoroso y resolver la situación de la mejor manera. Celebras el cumpleaños de un familiar, te viene un golpe de suerte este mes con los números 18 y 26, tu color es el rojo y verde. Tu lema es “la fuerza de Dios es tu fuerza de vida”.

Sagitario

El arcángel Gabriel que significa el mensajero de Dios, te va a ayudar para tener abundancia y riqueza en tu vida y también es el que te va a dar las buenas noticias en tu existencia así que no lo dudes, invócalo que te a ayudar a crecer más. Va a ser un mes de terminar todo lo que empieces y más en cuestiones de estudios y proyectos de trabajo que tu signo es fuego y tu carácter tan intenso no te ayuda mucho así aprende a controlar tus impulsos.

Te va a venir una propuesta de trabajo que tanto estabas esperando, solo trata de no platicarlo para que se te cumpla. Tus mejores días van a hacer los días 01 ,13 y 26 así trata de aprovecharlo para empezar un negocio o invertir. Para los Sagitarios que están casados tendrán problemas de divorcio o separación, recuerda Sagitario que no se puede vivir diciendo mentiras a estas saliendo con más personas si tú ya tienes un compromiso. Te invitan a salir de viaje y será a una playa.

Eres el mejor en cuestiones de oír a los demás en sus problemas y darles el mejor consejo, pero trata de no quedarte sin ellos. A los Sagitario que están solteros que su intensidad sexual es muy fuerte nada formal solo apasionando. Ten cuidado con problemas de huesos. Te llega un dinero que no esperabas por el pago de comisiones o te sacas un premio en la lotería con los números 02 y 33, tu color de la prosperidad es el amarrillo y azul. Tu lema este mes va ser “creer en ti”.

Capricornio

El arcángel Metatron que significa salvador de la humanidad, te va a guiar en este mes para que tengas las soluciones a conflictos en tu escuela o trabajo, también este arcángel es el que te va proporcionar la abundancia de dinero que necesitas para vivir bien, así que no lo dudes, invócalo que te llegará su energía cósmica con más fuerza.

En este mes te invitan a hacer un proyecto nuevo de agencias y el poner un negocio propio recuerda que tu signo siempre busca tener dos o más ingresos para sentirse seguro, en estos días se te va a dar sin ningún problema. Trata de no caer en ningún chantaje de tu expareja, recuerda que las personas no cambian solo actúan así, define tu relación sentimental. Ten cuidado con tu carácter a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren, así trata de analizar lo que dice antes de insultar. Ten cuidado con problemas de infección de garganta y el sistema digestivo trata de ir a consultar. Resuelves problemas legales que saldrán a tu favor, decides comprar tu casa y cambiar más cerca de tu familia.

Tendrás un golpe de suerte en este mes y va a ser con los números 21 y 30 tu color de la prosperidad es el naranja y amarrillo. Tus mejores días van a ser 05,19 y 21, en estos días vendrá a ti buena suerte. Decides hacerte unos arreglos personales y una cirugía plástica que te va a salir de lo mejor. Trata de no pelear con tu familia más ahora que tanto te necesitan. Tu lema este mes va a ser “la buena suerte es mía”.

Acuario

El arcángel Jofiel que significa belleza de Dios, este arcángel va a estar encargado de tu signo en este mes para ayudarte a conseguir nuevas metas en tu vida y las puedas lograr, también el arcángel Jofiel está destinado a sanar tu corazón y convertir tu vida en felicidad, así que no lo dudes, invócalo.

Mes de tomar tiempo para ti en todos los sentidos, recuerda que tu signo le da por cargar problemas que no son suyos y eso hace que tu energía se desgaste. Te invitan a salir de viaje con tus amigos y pides unos días de vacaciones en tu trabajo. Mandas arreglar tu carro, recuerda que tu signo tiene mucha fijación con los automóviles o el deporte, así que te hace bien ese pasatiempo. Ya no seas tan infiel en el amor y trata de no prometer lo que no vas a cumplir, trata de tomar una maestría en administración o estudiar idiomas, en cuestiones de amores seguirás con tu pareja actual y por fin ya no se les ve tantos pleitos. Te llega una junta de última hora para los cambios de jefaturas y te dan un puesto nuevo. Ten cuidado con personas de tu trabajo trata de ser más desconfiado por cuestiones de brujerías o malas energías, sacas la visa y arreglas papeles de migración.

A los Acuario que están solteros les llegará un amor del signo de Aries, Libra o Sagitario que van a ser muy compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 40, tus mejores días van a ser 09 ,20 y 27 de septiembre, tu color el amarrillo y azul, tu lema este mes va ser “lo más importante eres tú”.

Piscis

El arcángel Uriel que es el guardián del Sol, nos indica que va a ayudarte a sentirte mejor de ánimo y con más fuerza de salud, es decir, que te va a curar de todas tus enfermedades y darte la guía en tu vida para un mejor trabajo, así que no lo dudes invócalo más seguido. Mes de transformación en lo personal decides dejar todo lo negativo y empezar una nueva etapa para tu vida, que tu signo Piscis tiene un don muy especial que es la comunicación con lo divino, pero a veces te llenas de malas personas que te roban tu buena energía por eso enséñate a tener buenas amistades a tu alrededor.

En este mes nueve va a ser muy bueno en lo económico y laboral, te van a llegar propuestas que no esperabas que te harán sentir muy bien personalmente, le ayudas a un familiar a arreglar su papelería de pensión o del seguro social, cambias el celular y decides renovar el plan de pagos, cuídate de problemas de infección de la piel o cabello trata de ir con un dermatólogo.

Trata de visitar más tus abuelitos o tíos por uno de ellos va estar enfermito, recuerda que este mes de septiembre vendrán a ti personas muy importantes para ayudarte a crecer más en lo profesional. Tus mejores días son 07,10 y 21 esos días tendrás más suerte de lo normal y tendrás una ayuda divina así aprovéchala para que juegues en la lotería con los números 12 y 88, tu color el blanco y azul fuerte. Te vas de viaje con tu pareja en este mes, tu lema va ser “estoy condenado a ser feliz y aceptaré mi condena”.

