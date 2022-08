No le tienen fe al ‘Canelo’: Miembro del salón de la fama cree que Golovkin puede ganarle al mexicano y dio sus motivos

Julian Jackson, excampeón mundial y miembro del Salón de la Fama aseguró que Gennady Golovkin puede derrotar al ‘Canelo’ Álvarez y reveló los motivos por los cuales considera que el kazajo podrá imponerse en la pelea.

En una entrevista concedida para FightHype Jackson opinó que hay una posibilidad de que Golovkin gane por el gran poder que posee y además porque es un boxeador muy dedicado.

"Hay una posibilidad (De que gane Golovkin). Hay una gran posibilidad por su poder, por su corazón y dedicación. Pienso que va a ser una buena pelea"

“Hay una posibilidad (De que gane Golovkin). Hay una gran posibilidad por su poder, por su corazón y dedicación. Pienso que va a ser una buena pelea” opinó Jackson.

La pelea, pautada para el 17 de septiembre será la tercera contienda entre ambos y la primera vez que el mexicano defienda los cinturones súper medianos. Hay que recordar que la primera pelea finalizó en empate, mientras que la segunda fue victoria para el mexicano por decisión dividida.

Jackson opinó de la última pelea del kazajo y aseguró que no es el mismo, pues destacó su trabajo y sobre todo hizo énfasis en el tiempo de reacción que tuvo, factores que serán determinantes en la pelea contra Álvarez. Best Fights of 2022;

Gennadiy Golovkin KO9 Ryota Murata.

Best Fights of 2022; Gennadiy Golovkin KO9 Ryota Murata. 04/09/2022.

“Por lo que yo veo, especialmente de su última pelea, no pienso que es el mismo. Realmente me gustó cómo trabajó tarde en su pelea (Contra Murata). Se vio más como él. Estaba más como él pero no puede empezar lento contra Canelo. Su tiempo de reacción y su lenguaje corporal ha sido distinto, pero quiero verlo”, comentó.

Hay que recordar que Golovkin viene de unificar los títulos en su última pelea en Japón contra Ryota Murata y a pesar de que estuvo en aprietos al principio de la pelea, supo reponerse y terminó consiguiendo la victoria.

Por su parte, el ‘Canelo’ viene de su segunda derrota como profesional tras caer ante Dmitry Bivol por decisión unánime el pasado 7 de mayo.