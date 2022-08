“Supertierra”: descubren posible mundo acuático cubierto de océanos a 100 años luz de la Tierra

Un equipo internacional de astrónomos ha anunciado el descubrimiento de TOI-1452 b, un exoplaneta situado a solo 100 años luz de la Tierra en la constelación de Draco que podría convertirse en el mejor candidato hasta ahora para un mundo oceánico cubierto de agua.

De confirmarse, el exoplaneta potencialmente “oceánico”, que orbita alrededor de una estrella en un sistema binario, y que no sería ni demasiado caliente ni demasiado fría para que existiera agua líquida en su superficie, podría ser un nuevo objetivo tentador en la búsqueda de vida extraterrestre.

Según los científicos, las mediciones de su tamaño y masa –ligeramente mayor en tamaño y masa que la Tierra– sugieren un perfil de densidad consistente con un océano líquido global, similar a algunas de las lunas de Júpiter y Saturno. Del mismo modo, aseguran creer que mundos como éste son posibles, pero aún no han encontrado ninguno de forma concluyente.

“TOI-1452 b es uno de los mejores candidatos a planeta oceánico que hemos encontrado hasta la fecha”, afirma Charles Cadieux, autor principal del artículo publicado en The Astronomical Journal, y estudiante de doctorado de la Universidad de Montreal, en un comunicado.

“Su radio y su masa sugieren una densidad mucho menor de la que cabría esperar para un planeta que está compuesto básicamente por metal y roca, como la Tierra”, agregó.

Se sospecha que el planeta es rocoso como la Tierra, pero mucho más húmedo. Según el análisis del equipo, podría estar compuesto por un 30 por ciento de agua en masa, una cantidad considerablemente mayor que la de la Tierra, que es inferior al uno por ciento.

#Space: an #extrasolar world covered in #water? Researchers think #exoplanet TOI-1452 b is a small planet that may be entirely covered in a #DeepOcean

👁 ► https://t.co/Xni4LlyRAS ◄ via @physorg_com pic.twitter.com/bh45D9lrK1