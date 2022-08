VIDEO: Investigan muerte de hombre en calzoncillos mientras era detenido por la policía en Salt Lake City

Nykon Brandon, de 35 años, aparentemente entró a robar cervezas a un negocio de Salt Lake City, lo curioso es que lo hizo en calzoncillos, pero tras ser detenido murió, por lo que activistas denuncian brutalidad policiaca.

De acuerdo a las primeras versiones, una persona que llamó al 911 y dijo que un hombre había entrado en una cervecería en ropa interior, trató de robar cerveza y estaba corriendo por la calle, lo que representaba un peligro para él y para los conductores.

Recientemente, el Departamento de Policía de Salt Lake City publicó imágenes de la cámara corporal del encuentro fatal del 14 de agosto, donde se mira al hombre inmovilizado en el suelo a manos de los oficiales, por lo que los activistas preguntaron cómo una persona desarmada terminó muerta y acusaron a la policía de usar una fuerza desproporcionada.

“Robar una cerveza no equivale a la pena de muerte”, dijo Lex Scott, fundador de Black Lives Matter-Utah. “No me importa si este hombre robó 10 bancos en un día. No merecía morir. Merecía llegar a la corte”.

Pese a ello, la persona que llamó al 911 dijo que un hombre atacó a una persona en la puerta y estaba “corriendo como un loco. Muy errático. Simplemente saltaba dentro y fuera de la carretera”.

El portavoz del Departamento de Policía de Salt Lake City, Brent Weisberg, dijo sobre el incidente del 14 de agosto: “Como muestra el video de la cámara corporal, esta es una situación que se desarrolló rápidamente. Fue una situación caótica y nuestros oficiales tuvieron que tomar decisiones muy rápidas para controlar una situación que era muy tensa”.

En la grabación se mira a los agentes del Departamento de Policía de Salt Lake City con Brandon en medio de un forcejeo, incluso, el video muestra al hombre agarrando una funda y arma de unos de los oficiales, por lo que finalmente logran esposarlo con las manos detrás de su espalda mientras yace boca abajo.

“Queremos ayudarlo”, dice un oficial. “Tienes que dejar de pelear con nosotros”.

Después de unos segundos, Brandon deja de moverse. Un oficial toca a Brandon en el hombro y le pregunta “¿Puedes oírme?” tres veces. Brandon no responde.

“Llévenlo a recuperación”, ordena un oficial, y los demás ponen a Brandon de lado.

“Vamos, hombre”, dice un oficial. Todas las imágenes de la cámara publicadas por la policía se oscurecen en ese momento.

La policía de Salt Lake City dijo en un comunicado de prensa que los oficiales comenzaron a brindar asistencia médica y después, administraron la primera de múltiples dosis de Narcan, un medicamento recetado que revierte una sobredosis de opioides, y comenzaron a realizar compresiones torácicas.

“A las 4:16 p. m., se notifica a SLCPD que el Sr. Brandon murió. Se desconoce la hora exacta de la muerte”, dijo el comunicado de prensa.

El departamento de policía dijo que una agencia externa estaba realizando una investigación exhaustiva y que la propia unidad de asuntos internos del departamento realizaría una investigación por separado.

Leer más:

Caos en la Universidad de Florida al descubrir los cuerpos de dos estudiantes cerca del campus

“Tengo un sueño”, a 59 años del histórico discurso de Martin Luther King Jr.

Distrito de Missouri regresa nalgadas como castigo en escuelas