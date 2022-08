5 prestaciones que las empresas ofrecen a sus empleados en EE.UU. para formar una familia

Cada vez más empleados con hijos o que buscan formar una familia a corto plazo ponen especial atención a los beneficios y prestaciones extra que brindan las empresas para ayudarles a cubrir con esos gastos.

Desde la cobertura para el envío de leche materna hasta la congelación de óvulos y fertilización in vitro, son beneficios extras vistos como una buena estrategia, además del dinero, por parte de las empresas para retener a los trabajadores.

Un análisis en ZipRecruiter, una plataforma digital de empleo, muestra que la búsqueda de beneficios para la formación de familias han ido en constante crecimiento desde 2015, aseguró Julia Pollak, economista en jefe de la empresa.

Estos son algunos de los principales beneficios que están ofreciendo las empresas actualmente y que son más valorados por los empleados al elegir un trabajo, según una lista publicada por CNN basándose en búsquedas de ZipRecruiter.

1.- Permisos pagados y flexibilidad horaria

Establecer una rutina con un nuevo miembro de la familia puede tomar tiempo y, para muchos nuevos padres, es útil tener opciones para lograrlo.

Una encuesta de Mercer muestra que el 70% de los grandes empleadores actualmente ofrecen licencia por paternidad remunerada o planean hacerlo en 2023, y el 53% brinda o planea ofrecer licencia por adopción remunerada.

EE.UU. no tiene un mandato de licencia pagada para los nuevos padres; sin embargo, la Ley de licencia médica y familiar (FMLA, por sus siglas en inglés) puede otorgar una licencia no remunerada de hasta 12 semanas, pero no cubre a todos los trabajadores.

2.- Asistencia para el cuidado de niños

El cuidado infantil confiable es una parte esencial de ser un padre trabajador exitoso. Pero para muchas familias, es difícil de conseguir y muy costoso.

Una forma en que los empleadores pueden ayudar es ofrecer cuidado de niños en el lugar o un subsidio para ayudar a cubrir los costos. La encuesta de Mercer también encontró que alrededor de uno de cada 10 grandes empleadores actualmente ofrece o tiene planes de ofrecer cuidado de niños en el lugar para 2023.

3.- Apoyo para la formación de familias

En 2021, el 66% de los grandes empleadores cubrieron algún nivel de tratamiento de fertilidad, frente al 61% en 2020, según la empresa de gestión de activos Mercer.

Empresas como Cisco ofrecen a los empleados de tiempo completo en EE.UU. y Canadá un reembolso máximo de por vida de hasta $50,000 para gastos de planificación familiar, como recolección, congelación o almacenamiento de óvulos, esperma y embriones. Y $20,000 dólares para subrogación o apoyo para adopción.

Por su parte, otras compañías como General Motors lanzaron beneficios que reembolsan los gastos de tratamientos de fertilidad, subrogación y adopción, hasta un máximo de por vida de $40,000 dólares.

4.- Licencia por razones humanitarias

Algunas compañías han mejorado su cobertura de licencia pagada para incluir abortos espontáneos y tratamientos fallidos de subrogación, adopción o fertilidad.

El bufete de abogados Mintz, con sede en Boston, ofrece hasta 15 días de licencia pagada para los empleados después de un aborto espontáneo. Los trabajadores también pueden obtener hasta cinco días en un período de 12 meses después de un tratamiento fallido de subrogación, adopción o fertilidad.

5.- Envío de leche materna

Viajar durante la lactancia o el bombeo puede ser una pesadilla logística. Y a medida que aumentan los viajes de negocios, más empresas ofrecen ayuda para facilitar el proceso.

Kate Torgersen, fundadora y directora ejecutiva de Milk Stork, una empresa de transporte de leche materna, dijo que la demanda de envío de leche materna entre los empleadores y los padres se redujo casi de inmediato al comienzo de la pandemia.

Sin embargo, señaló que el año pasado tuvieron numerosas compañías Fortune 500 que se acercaron al envío de leche materna y otros servicios.

También te puede interesar:

– 10 empresas en EE.UU. en contratación que permiten el trabajo remoto

– Las 10 empresas de EE.UU. con las mejores prácticas laborales: buenos sueldos, prestaciones y equilibro con la vida personal

– Trabajadores de dos tiendas Starbucks en el sur de California iniciaron huelga de 24 horas por supuestas prácticas laborales injustas