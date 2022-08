Drew Barrymore es acusada de “racista” por adoptar una tendencia en un video que publicó en redes sociales

Drew Barrymore ha sido acusada de racista por una publicación en las redes sociales en la que aparece bailando bajo la lluvia durante una tormenta. Una TikToker arremetió contra la actriz de 47 años en un video que se ha hecho viral en el que afirmaba que Drew había copiado una tendencia llamada “black men frolicking” (hombres negros retozando).

El usuario de la red social afirmó que la estrella de Hollywood estaba “faltando al respeto y despreciando los límites” de la comunidad de creadores de color en la plataforma. “Tú y yo sabemos que eres capaz de disfrutar de la lluvia, de retozar libremente, sin grabarlo y publicarlo en TikTok“, afirmó @amushroomblackly. La internauta también señaló que la actriz “se ha hecho copartícipe de la gente que simplemente se desvive por faltar al respeto y desestimar los límites que los creadores negros han establecido”.

@amushroomblackly se sintió ofendida por el video de Drew, en el que se veía a la estrella salir a la calle bajo un aguacero, diciéndole a sus seguidores: “Siempre que puedan, salgan a la lluvia. No pierdan la oportunidad”. Se cree que la tendencia fue iniciada por el usuario de TikTok, @thexsadxoptimistic al publicar un clip en el pasado mes de mayo en el que aparecía corriendo por un campo y diciendo: “¡Dios mío, estoy corriendo por un campo retozando!” @thexsadxoptimistic How many of y’all can say y’all frolicked before⁉️ #BlackBoyJoy #BigEnergy ♬ original sound – ThexSadxOptimistic

Rápidamente el video se hizo viral en la plataforma, pues muchos usuarios lo recrearon con el hashtag #blackmenfrolicking. Se estima que la tendencia se replicó al menos 600,000 veces. Por su parte, la actriz ya había hablado de cómo su video bajo la lluvia tuvo una gran respuesta por parte de sus fans. En una entrevista con la revista People, dijo: “Soy tan hippie que cuando veo la lluvia, sólo pienso que quiero salir, sentirla y tener un pequeño bautismo de la madre naturaleza. Ser libre y no preocuparme ni un segundo. Me preocupo y me estreso mucho… La lluvia es una señal para que suelte y deje de pensar demasiado en todo”.

También te puede interesar:

-Drew Barrymore celebra sus 47 años con un selfie sin nada de maquillaje

-Drew Barrymore intenta coquetear con Leonardo DiCaprio en Instagram