“No lo veo como el reto más grande de mi vida”: Brian Rodríguez y sus sensaciones tras llegar a Club América

El uruguayo Brian Rodríguez dejó atrás Estados Unidos para llegar a las Águilas del América, algo que según lo dicho por el mismo jugador no es el reto más grande de su vida, algo que podría no ser visto de la mejor manera posible por todos los seguidores del cuadro azulcrema.

Ahora, el jugador dio a conocer sus primeras palabras con el equipo, en rueda de prensa, en donde habló sobre su llegada al club – dejando claro que no es el reto más grande- y más detalles sobre como juega y en cual sector del campo.

“No sé si sea el mayor (reto de su carrera), pero sí sé dónde estioy, es un gran equipo, daré todo de mí cuando me toque, las oportunidades que tenga, lo veo como un gran objetivo, no lo veo como el reto más grande de mi vida, tengo 22 años, vengo a crecer acá, a aprender muchísimo, dar lo mejor de mí”.

“Soy un chico muy rápido, me gusta encarar muchísimo, no tengo problema en jugar por ambas bandas, daré el 100 por ciento donde me toque, la garra charrúa siempre va a estar”. Brian Rodríguez

Para finalizar, el exjugador del LAFC, también habló sobre la expectativa que tiene dentro del cuadro azulcrema, dejando claro que quiere ganar muchos partidos y titulos con el equipo hoy dirigido por Fernando ‘Tano’ Ortiz, personalidad al cual explicó que le demostró mucha confianza al igual que el resto de directivos del club.