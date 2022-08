Revelan deuda de $1.6 millones de dólares de Truth Social, la red social de Donald Trump

Truth Social y el expresidente Donald Trump podrían estar envueltos en una deuda de aproximadamente $1.6 millones de dólares a la empresa RightForge vinculada al pago del hosting que utiliza la red social.

De acuerdo con un informe publicado por Fox Business RightForge es uno de los acreedores más grandes de la red social pues comenzó a prestar servicio a la plataforma en octubre de 2021. Tres personas con conocimiento de la situación indicaron que Truth Social no ha cumplido con el pago de las mensualidades acordadas previamente con la compañía de hosting, algo a lo que estaba obligada por contrato.

Por lo que se conoce, los responsables de la red social respaldada y promocionada por Donald Trump únicamente llegó a realizar tres pagos por los servicios prestados. Desde el mes de marzo la plataforma suspendió los pagos, generando así la deuda millonaria que según algunos de no ser cancelada prontamente obligará a RightForge a emprender acciones legales en contra de ella.

Desde Truth Social han preferido no pronunciarse directamente acerca de la situación contractual con RightForge, pese a que publicaron un comunicado en el que expresaron que ambas compañías comparten el deseo de ofrecer un espacio en el que impere la libertad de expresión del expresidente Trump

“Nuestra visión fundacional es hacer una segunda Internet para apoyar las ideas estadounidenses en línea. RightForge cree en la misión de la plataforma de libertad de expresión del presidente Trump y desea continuar apoyando al presidente en sus esfuerzos mediáticos”, refiere el comunicado.

Por su parte, el propio Trump y su portavoz también han preferido no referirse al tema públicamente. Es necesario recordar que Truth Social nace luego de que el exmandatario fuera vetado de Twitter tras los incidentes ocurridos durante el asalto al capitolio el pasado 6 de enero.

Hasta el momento se desconoce la inversión que podría haber realizado Trump en esta plataforma que forma parte de Trump Media and Technology Group. Al respecto se ha especulado que la participación accionaria de Trump en la empresa es de carácter mayoritario, no obstante no existen documentos que respalden dicha afirmación.

Todo esto ocurre en un contexto en el que Trump está siendo investigado por las autoridades acerca de su papel en los disturbios del 6 de enero, el cual según muchos de sus críticos fue fundamental en el ataque al Capitolio.

Esto también te puede interesar:

– Truth Social, la red social de Trump tiene record de descargas tras la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago

– La orden de registro de la casa de Trump revela que la fiscalía lo investiga por una posible violación de la Ley de Espionaje

– Donald Trump lanza su propia red social, “Truth Social”, para competir con Twitter y Facebook