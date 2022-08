“Cristiano Ronaldo es un dolor de cu…”: Sus compañeros del Manchester United tienen una muy mala impresión del portugués, según reporte

Cristiano Ronaldo nuevamente está en el ojo del huracán, y esta vez no es por agredir a aficionados, por ignorar a reporteros o por su baja de juego, sino porque surgió un reporte en el que se dice que sus compañeros lo tachan de insoportable, a tal grado de desear que se vaya del club.

El Daily Mail británico publicó un informe sobre el entorno de Cristiano Ronaldo al interior del Manchester United y las sensaciones no son nada favorables para el jugador portugués, debido a que sus compañeros lo han descrito como un “dolor de culo” por sus actitudes y comportamientos en el club.

Dicho reporte incluye la alegría que sintieron cuando “El Comandante” le hizo saber a la directiva sus deseos de marcharse del equipo y les pidió que lo dejaran ir durante este mercado de verano que termina el próximo 1 de septiembre.

Esta reacción obedece a que sus compañeros se han sentido señalados y menospreciados por CR7, ya que el reporte menciona que él ha manifestado que no los ve a la altura, que no están a un nivel competitivo que les permita aspirar a grandes cosas.

Incluso el diario indica que el portugués esperaría que futbolistas como Harry Maguire y Marcus Rashford estuvieran en un nivel similar al que tuvieron Rio Ferdinand y Wayne Rooney, con quienes compartió el campo en su primera etapa como Red Devil, antes de dar el salto al Real Madrid.

De hecho, cabe recordar que una de las principales razones por las que Ronaldo buscaría salir del Manchester United es que no clasificaron a la Champions League, la máxima competencia europea de clubes, misma en la que él está acostumbrado a disputar y sobresalir, por lo que esto podría ser parte de sus argumentos para minimizar a sus compañeros.

La mala noticia para el artillero es que se le están agotando las opciones para salir del equipo este mismo año, ya que algunos de los clubes que cumplen con sus exigencias le han cerrado la puerta, como el Bayern Múnich, El Real Madrid, el Olympique de Marsella y el Atlético de Madrid.

Le quedan pocos días para cerrar un trato que cuente con el aval de los Red Devils y parece que las únicas posibilidades serían el Napoli o el Sporting de Lisboa, aunque el DT de éste último ya ha manifestado su descontento ante esta situación e, incluso, ha amenazado con dimitir si Cristiano llega.

