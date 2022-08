¿Otro desplante de Cristiano Ronaldo? El futbolista saludó a sus excompañeros, pero ignoró a una periodista que los acompañaba

Cristiano Ronaldo se volvió tendencia nuevamente por un tema extracancha, y es que en esta ocasión circuló un video polémico en el que saluda a varios periodistas, pero evito hacerlo con la mujer que trabajaba con ellos.

El clip corresponde a los momentos previos al duelo de los Red Devils del fin de semana pasado, en el que el Manchester United derrotó a domicilio al Southampton por la mínima diferencia. En las imágenes que circularon este lunes en redes sociales, se ve al jugador portugués saludando a varios periodistas de la cadena BT Sport, pero evadiendo a la mujer que se encontraba con el micrófono en el centro de la toma.

Los personajes en cuestión son sus excompañeros del Man U: Rio Ferdinand, Paul Scholes y Peter Crouch, quienes se encontraban haciendo su trabajo afuera de la cancha, cerca de la línea de banda, cuando se acercó “El Comandante” a saludar y abrazar a todos, pero con la presentadora, llamada Lynsey Hipgrave, pasó de largo.

Mientras veía que el jugador saludaba a todos, excepto a ella, Hipgrave mostró una cara de sorpresa, ya que no esperaba ser ignorada.

“Yo fui la que quedó en blanco esta vez. No estaba muy feliz con Rio (Ferdinand)”. Expresó instantes después del suceso.

Cristiano Ronaldo avec Rio Ferdinand & Scholes 🥰pic.twitter.com/u8bxpzzzHC — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) August 27, 2022

Ante esto, las reacciones en redes no se hicieron esperar y fueron opiniones divididas, ya que mientras algunos argumentaban que no le costaba nada saludar a la chica o que debió hacerlo por mera educación, otros lo justificaban diciendo que sus compromisos familiares no se lo permitirían: “Tiene esposa e hijos, no la va a abrazar”, dijo uno. También hubo quién cuestionó si la periodista no habría hablado mal de él alguna vez como para que no se caigan bien.

