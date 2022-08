Marco Rubio tenía $100,000 en préstamos estudiantiles, pero los pagó escribiendo un libro

El senador Marco Rubio ha sido uno de los políticos que ha criticado fuertemente la condonación de préstamos estudiantiles de Joe Biden, incluso la ha tachado de “injusta” e “Ilegal”, pero cuando él era universitario tenía $100,000 en préstamos estudiantiles, mismos que asegura haber pagado gracias a la venta de un libro.



El republicano dijo “comprender” los problemas con los prestamos estudiantiles en Estado Unidos porque también tenía una deuda estudiantil antes de ser elegido por el Congreso, sin embargo, le preocupa el plan del presidente de los Estados Unidos.



En entrevista con Fox News, el senador de Florida dijo que los préstamos estudiantiles deberían reformarse y que él más que nadie entiende lo que viven millones de estudiantes, por lo que cree que dichos préstamos deberían reformarse.



“Debía más de $100,000 en prestamos estudiantiles”, acotó. “El día que me eligieron para el Senado todavía debía más de $100,000 en préstamos estudiantiles que pude pagar porque escribí un libro y con ese dinero pude pagarlo, si no, todavía lo estaría pagando”.



De acuerdo con Tampa Bay Times, su libro que lleva por nombre “An American Son: A Memori” se publicó en 2013 y en 2012 recibió un adelanto de $800,000 por parte de la editorial Penguin Group, pero nunca indicó que su deuda estudiantil había sido finiquitada.



La fuente antes citada también indicó que desde que Rubio asumió como senador de los Estados Unidos su sueldo ha sido de $174,000 y sus ingresos se han incrementado gracias a los contratos de libros y as regalías.



“Tengo ideas bipartidistas que he estado impulsando durante años para hacer esto. Este plan no reforma el sistema”, expresó. “Hay personas que solicitan préstamos en este momento que les deberán en el futuro que ganaron no estará cubierto por esto a menudo para un título que no conduciría a un trabajo”.



Y cerró su entrevista asegurando que la condonación de préstamos estudiantiles era “injusta” e “ilegal” y que el mandatario de los Estados Unidos no tenía la autoridad para “hacer eso”.



