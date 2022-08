Nuestras libertades, los derechos y la privacidad están en juego en las próximas elecciones

La comunidad hispana en California y en toda la nación enfrentará una de las decisiones más importantes en las elecciones en noviembre, que impactará el futuro de nuestra salud, y el bienestar de nuestras familias. El resultado de estas elecciones determinará cuál partido controla la Cámara de Representantes y el Senado. El control del Congreso de los Estados Unidos está en juego.

Nos debe importar estas elecciones en particular porque hay un asunto que ha surgido como uno de los más importantes para los latinos por primera vez en la política. Hace unos meses, la Corte Suprema conservadora derogó el derecho de las mujeres de decidir sobre su futuro reproductivo.

El caso en particular que daba a las mujeres el derecho y la privacidad de escoger un aborto si lo necesitaban, se llama Roe vs. Wade, y fue decidido en 1973, dándole a las mujeres el derecho de escoger si querían tener hijos o no. Pero la última decisión de la Corte Suprema este año fue la de quitarnos ese derecho, tumbando el precedente legal que representaba Roe v. Wade, y que todos los jueces de las Cortes Supremas desde el 1973, habían respetado.

Antes de la escalofriante decisión de la Corte Suprema en junio, el asunto de los derechos reproductivos de las mujeres no jugaba un gran papel en la política ni era un asunto de prioridad entre la mayoría de los latinos. Pero luego que la Corte Suprema nos arrebató este derecho, las cosas han cambiado. En una encuesta reciente auspiciada por UnidosUS y Mi Familia Vota, dos grupos no-partidistas que aboga por los derechos civiles de los latinos en este país, el derecho al aborto apareció entre los 5 temas de mayor importancia para los latinos en estas elecciones de medio término, por primera vez en la historia.

Los republicanos ya han dicho que, si toman control del Congreso en noviembre, van a imponer una ley federal prohibiendo el derecho al aborto en todo el país. Esto nos debe preocupar a todos y nos debe alentar para entender cuáles candidatos quieren proteger nuestra privacidad y nuestros derechos y cuáles nos los quieren quitar.

Por eso es que, por primera vez, el Comité de Campanas Demócratas del Congreso (DCCC por sus siglas en inglés) está invirtiendo cantidades históricas en anuncios en plataformas digitales en inglés y en español, dirigidos a los latinos en varios distritos en California, y también en Colorado, Florida, Nuevo México, y Nevada, estados con amplia población de votantes hispanos, con el mensaje que los republicanos nos quitaran nuestro derechos, nuestra privacidad y nuestra libertad de escoger nuestro propio futuro reproductivo.

La verdad siempre ha sido que, para los latinos, este tema es uno muy íntimo, muy privado, y la mayoría piensan que nadie debe tener el derecho de meterse en esa decisión. Esa decisión debe estar en manos de las mujeres, sus esposos, sus familias, sus doctores y su iglesia si son religiosas. De ninguna manera debemos permitir que nos quiten este poder de decidir.

Muchas mujeres latinas piensan que nunca escogerían tener un aborto. Pero estas mismas también piensan que eso no es asunto de nadie sino de las mujeres, y menos debería ser de algún político o el gobierno que no tiene ni idea de las circunstancias únicas y personales de cada mujer que se encuentra en la posición de tener que decidir abortar o no. Igual los latinos están de acuerdo que esta decisión debe estar en manos de sus esposas y que se mantenga una decisión privada entre familia.

Yo soy un una demócrata católica pero aun entiendo que nuestras libertades, nuestros derechos, y nuestra privacidad jamás debería ser derogados. Estas decisiones deben estar siempre en nuestras manos.

Los mensajes democráticos sobre este tema también destacan que los republicanos en varios estados donde tienen poder ejecutivo ya han aprobado leyes draconianas que criminalizan a las mujeres y los doctores que decidan tener un aborto y no distinguen entre situaciones que pondrían en peligro la vida de la mujer si da a luz, y situaciones donde la mujer – o la niña – fue violada o víctima del incesto. Estos republicanos son demasiado extremistas y no comprenden las realidades que enfrentan muchas familias.

Esto pasará a nivel nacional si los republicanos ganan el control del Congreso.

Por eso es tan importante informarnos sobre todos los candidatos y entender cuál partido está a nuestro lado y defenderá siempre nuestra libertad, nuestra privacidad y nuestros derechos, pues todo está en juego en las elecciones de noviembre. Los demócratas siempre estarán con nosotros y con sus políticas, tendremos una vida mejor.

(*) Mariafernanda Zacarias es la Asesora Principal en Asuntos Latinos para el Comité de Campañas Demócratas del Congreso (DCCC por sus siglas en inglés), estratega Demócrata y especialista en temas multiculturales. La pueden seguir en Twitter @mariferzacarias.