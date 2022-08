Cómo gustarle a una persona, según su signo del zodiaco

Si deseas llamar la atención de la persona que te gusta y no sabes cómo dar el primer paso puedes recurrir a la astrología. Cada signo zodiacal tiene gustos y preferencias, entonces, si conoces las cosas o actitudes que agradan a tu “crush”, usando como base su signo, estarás más cerca de tu objetivo.

Descifrar la personalidad astrológica de una persona no es algo sencillo. La carta natal es como una fotografía del cielo al momento de su nacimiento y para tener un panorama general de su carácter se necesita analizar la posición de cada planeta y cómo influye su energía según el signo donde se ubiquen. Sin embargo, el signo solar es un buen comienzo.

El signo solar es el más común y el que todos consultamos en el horóscopo, pero si deseas tener más éxito en el arte de la seducción, puedes descifrar también su signo lunar, así tendrás más elementos a tu favor.

Lo que más admira Aries es la sinceridad. No le gustan las personas que se andan entre las ramas por lo que con este signo puedes ser aventurado y decirle lo que piensas. De acuerdo con expertos de Ask Astrology, no es probable que se burle de ti, por el contrario, se sentirá halagado.

La paciencia es la principal herramienta que debes tener con Tauro. Si quieres llamar su atención dale su espacio y no lo apresures. Lo más probable es que rechace tus primeras invitaciones, sin embargo, no significa que esté desinteresado, lo hace para ver qué tanto interés tienes. Llegarás a su corazón si eres persistente.

Llamarás la atención de un Géminis si tienes la mente abierta, es decir, siendo franco con tus opiniones, sincero, de pensamiento flexible y, sobre todo, leal con tus valores. No le gustan las personas reservadas, podría creer que algo esconden, por eso hay que ser un libro abierto con ellos.

Si quieres comenzar a gustarle a Cáncer tienes que apoyarlo y apreciarlo con sinceridad. Al ser muy sensibles, les desanima cuando los criticas, por lo que el mejor consejo con ellos es encontrar puntos en común y centrarse en eso.

Cuando estés con un Leo a quien quieres gustarle deberás convertirlo en tu centro de atención. Si muestras interés en lo que hace, de inmediato lo sabrá y comenzará instintivamente a acercarse. Sin embargo, debes evitar hacerle muchos cumplidos porque pensará que quieres aprovecharte de él.

Si quieres ganarte a un Virgo tendrás que estar de acuerdo con lo que quiere, a pesar de que no te guste. Es muy inteligente y sabrá que te esfuerzas por gustarle, eso es lo que más valora. Con el tiempo habrá manera de ser sinceros, mientras tanto, hay que hacer sacrificios.

Para llamar la atención de Libra pregúntale sobre sus intereses. Este signo está acostumbrado a escuchar, pero no a ser el centro de atención. Si comienzas a demostrar curiosidad en él, jamás pasarás desapercibido.

Es un signo difícil porque no confía en los demás. La mejor manera de ganárselo es siendo muy francos. No importa lo incómoda que pueda ser la verdad, si eres sincero con él lo apreciará con el tiempo.

Solo se acerca a las personas que considera fascinantes, cultas y extravagantes. El peor error que puedes cometer es dar la impresión de ser alguien con una vida aburrida. Háblale de tus viajes, restaurantes favoritos, libros que has leído y lugares que desearías visitar, así mantendrás su atención.

Temas de interés como historia, arte, cultura o naturaleza agradan a Capricornio. No es alguien emocional por lo que, si comienzas a hablar de sentimientos, perderás su atención. Preguntar sobre sus metas y objetivos es un excelente comienzo para captar su interés.

Primero debes darle su espacio para que se desarrolle libremente, si los presionas se irán. Captarás su atención si platicas sobre experiencias que demuestren que eres de libre pensamiento, por ejemplo, si renunciaste a un trabajo porque te pidieron algo que no iba con tus valores, etc.

Si hablas de cosas místicas, esotéricas y paranormales de inmediato Piscis te volteará a ver. Si no eres bueno con estos temas, bastará que expreses tu opinión sobre lo que hay después de la muerte o algún tema en donde se pueda debatir algo al respecto.

Te puede interesar:

– Los 3 signos zodiacales que nacieron con suerte y 3 que deben esforzarse más

– Descubre si tu signo del zodiaco es alfa o beta

– Cuál es cumplido que más le dicen a tu signo del zodiaco