Dwayne Johnson lleva sus propios alimentos cuando sale a cenar con amigos y se levanta en la madrugada a comer arroz con pavo

Un físico como el de Dwayne Johnson “The Rock” no se consigue sin mucha disciplina. No es ningún secreto, por ejemplo, que el ex luchador de la WWE viaja con su propio gimnasio a cuestas porque necesita entrenar con sus máquinas especiales, y la alimentación también resulta clave a la hora de mantener sus impresionantes músculos.

El director Stephen Merchant, que trabajó con él en la película “Fighting with my family”, se quedó muy impresionado al descubrir hasta qué punto Dwayne debe controlar el aporte de nutrientes que proporciona a su cuerpo. En una ocasión, poco antes de que se celebrara el famoso evento WrestleMania, lo vio levantarse a las 3:17 de la madrugada para calentar en el microondas un plato de arroz con pavo que le habían dejado preparado en el refrigerador, junto con una nota que indicaba la hora a la que debía comérselo.

“Creo que alguien también me dijo, y puede que fuera él mismo, que cuando sale a cenar con amigos tiene que llevarse su propia comida al restaurante y hacer que se la calienten porque tiene que llevar una dieta muy estructurada”, reveló Merchant en el programa de radio “Jim Norton and Sam Roberts”.

Sin embargo, no todos los días son iguales. Los seguidores de Dwayne saben que los domingos se olvida de cualquier norma para permitirse comer lo que se le antoje en ese momento, y no pierde la oportunidad de compartir sus platos favoritos en Instagram.

También te puede interesar:

-Dwayne Johnson ha tenido que declinar la oferta para ser el conductor en la entrega de los Emmy

-La hija de Dwayne Johnson prepara su debut como luchadora de la WWE