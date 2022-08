Edinson Cavani no se dejó enamorar por el dinero en México: el uruguayo rechazó un contrato millonario de la Liga MX

El fútbol mexicano fue el centro de atención en el mercado de traspasos. Durante el periodo de transferencias sonaron los nombres de Dani Alves, Luis Suárez, Dimitri Payet, Luuk de Jong y Edinson Cavani. Sin embargo, de todos estos nombres solo se concretó el del brasileño. Hoy Cavani prefirió jugar en España aunque eso significara rechazar los millones de la Liga MX.

Edinson Cavani fue presentado oficialmente con el Valencia de España. El futbolista uruguayo tendrá su primera experiencia en el fútbol español. El “Charrúa” prefirió continuar su carrera en el Viejo Continente antes que aterrizar en el balompié de Concacaf. 📌 Mexican club @TolucaFC miss their targets! ❌ 🎯



👥 Luuk De Jong said NO at the last minute and Edinson Cavani was never interested, according to local media 🇲🇽 🎙 pic.twitter.com/J9O9cx25UI— Barça Capricorn ♑ (@capricorn_barca) June 18, 2022

Cavani despreció los millones de la Liga MX

Al igual que Luis Suárez, Edinson Cavani también recibió una propuesta del fútbol mexicano. El ex jugador del Manchester United fue tentado por ellos Diablos Rojos del Toluca. Los reportes indican que el conjunto azteca le ofreció al “Charrúa” cerca de $5 millones de dólares por año. El contrato establecía un par de años de vínculo que el atacante de 35 años de edad no aceptó.

¿Cuánto percibe Cavani en España?

Por otra parte, queda más que claro que el atacante uruguayo prefirió mantenerse en la palestra del fútbol mundial con la intención de llegar a tono para el Mundial de Qatar 2022. Edinson Cavani jugará en el Valencia hasta junio de 2024 por $2.8 millones de dólares anuales. Bajo estas circunstancias queda en evidencia que el uruguayo privilegió el tema deportivo por el económico. 🫵 @ECavaniOfficial



¿No le queda nada mal la Senyera, no? 🦇 pic.twitter.com/gVF4ozXLf1— Valencia CF (@valenciacf) August 31, 2022

