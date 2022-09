“Pocho” Guzmán explota contra el Tata Martino por no convocarlo al Tri: “Por más que uno esté bien, marcando goles y dando asistencias, no pasa”

Al igual que el Chicharito Hernández, el Pocho Guzmán es un elemento que no es del gusto del Tata Martino, ya que desde hace 3 años ve pasar convocatoria tras convocatoria de la Selección de México sin su nombre en ninguna de ellas, por lo que estalló contra el DT, debido a que se considera un elemento fuerte y en forma como para ser considerado.

En entrevista para ESPN, el mediocampista de los Tuzos dijo que no le sorprendió que su nombre no estuviera en la lista más reciente de los jugadores que vestirían la camiseta tricolor, y es que es algo que no sucede desde el 2019, por cierto, el mismo año en que el delantero mexicano del Galaxy vivió su último llamado.

“No me sorprendió no ver mi nombre (en la lista para enfrentar a la Selección de Paraguay) porque desde el principio, y desde el torneo anterior, se veía que por más que uno esté bien físicamente, marcando goles, poniendo asistencias, no iba a pasar“, dijo el “Pocho” a la cadena deportiva.

Vale recordar que este sentimiento de injusticia o frustración podría venir a raíz de que Gerardo Martino ha convocado a jugadores que ni siquiera son titulares en sus equipos y que ha ignorado a Guzmán, siendo que ha disputado 8 partidos de la presente campaña y que en el torneo anterior anotó 5 goles, aún sin ser delantero.

Faltan: Zendejas, Ponchito y Pocho Guzmán.



Sobran: Alvarado y Romo.



SUPER MEGA SOBRAN: Pizarro y Gallardo. https://t.co/4DeCzdL1Y3 — Futbol y Pimienta (@FutalHorno) August 25, 2022

Sobre las razones por las que no ha sido convocado, debido a que se rumora que el Tata Martino lo considera un jugador indisciplinado, al igual que a Chicharito, dijo no saber nada, ya que nunca ha tenido una retroalimentación en ese sentido.

“No me explicaron, nunca tuve una plática. Eso fue en la primera convocatoria de él, eso me dijo. Él es quien decide y uno hace lo que esté al alcance para ser convocado”, concluyó.

