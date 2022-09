Agenda de eventos: diversión para el fin de semana largo

Halloween en Disneyland

Halloween Time en el Disneyland Resort (1313 S. Harbor Blvd., Anaheim) comienza este fin de semana con una serie de eventos y actividades que tendrán lugar en ambos parques. Algo de lo más destacado son los disfraces alusivos a esta fecha de los personajes de los parques, los adornos de la Mansión encantada basados en la cinta The Nightmare Before Christmas, el Main Street Pumpkin Festival, Monsters After Dark en la atracción Guardians of the Galaxy, el Oogie Boogie Bash–A Disney Halloween Party, la celebración del Día de los Muertos y el Pluto’s Pumpkin Pursuit. De mañana viernes al 2 de noviembre. Boletos desde $104. Informes y horarios disneyland.disney.go.com.

Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort

Festival k-pop

El Kplay! Fest es el primer festival de k-pop dedicado a los fans de este movimiento de música que tiene su origen en Corea del Sur. Tendrá lugar en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) y habrá actividades como intercambio de fototarjetas, presentaciones en vivo, venta de objetos alusivos al k-pop, desfile de modas y más. Sábado y domingo 11 am a 8 pm. Boletos $15. Informes kplayfest.com.

Foto: Archivo

Festival de cine

La premiada cinta PIe in the Sky hará su debut en el Independence Filmmakers Showcase, que comenzará el domingo en los Regal Cinemas de LA Live (1000 W. Olympic Blvd., Los Angeles). Este evento presenta una extensa colección de filmes independientes de varias partes del mundo. Pie in the Sky es una cinta que captura una faceta realista de una relación entre madre e hija. Domingo 11:30 am. Boletos para el festival desde $16. Informes y locaciones ifsfilm.com.

Exhibición de fotos

Objects of Desire: Photography and the Language of Advertising, que se exhibirá en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), explora la manipulación artística de los anuncios, el lenguaje visual más poderoso. Participan artistas como Adbusters, Lucas Blalock, Victor Burgin, Jo Ann Callis, Sarah Charlesworth, Sara Cwynar y Victoria Fu. Del domingo al 18 de diciembre. Boletos $10 a $25; gratis menores de 17 años residentes del condado de Los Angeles. Informes y horarios lacma.org.

Club para la familia

El Kids Club del Santa Monica Place (395 Santa Monica Place, Santa Monica) regresa con un programa semanal que conduce la artista infantil Twinkle Time. En el próximo show tendrá como invitadas a Ruth y Emilia, que interpretan música educativa para niños. Apto para toda la familia. Miércoles 11 am. Entrada gratuita. Informes santamonicaplace.com.

Foto: Cortesía

Alicia Keys en el Teatro Greek

Alicia Keys es creadora de éxitos como “No One”, “Fallin'” e “If I Ain’t Got You”, así como de muchos otros. Ofrecerá un concierto en el Teatro Greek (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) para reponer una fecha que había dejado pendiente en esta ciudad en 2021. Tendrá como telonero a Pink Sweat$. Martes 8 pm. Boletos $69.50 – $169.50. Informes lagreektheatre.com.

Foto: Archivo

Clases de samba

La serie Dance DTLA! del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) de esta semana estará dedicada a la samba, el baile más tradicional de Brasil. Los asistentes podrán aprender los pasos más característicos de este estilo con un instructor profesional en la Jerry Moss Plaza del centro de la ciudad. Las clases estarán a cargo de Fransini Giraldo y la música del DJ Yukicito. Viernes 7 pm. Entrada libre. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Cine familiar

La cinta Jurassic Park, de 1993, es una de las joyas de su época que hizo historia por sus fantásticos efectos especiales y la estupenda actuación de Sam Neill y Laura Dern. Este filme de acción y suspenso se proyectará como parte de la serie Branch Selects del Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Martes 7:30 pm. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Genio en el Bowl

Maestro of the Movies es un concierto que celebrará al director y compositor John Williams, que este 2022 cumple 90 años de edad. El autor de temas para cintas como Jaws, Star Wars, Harry Potter e Indiana Jones estará presente tres noches en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), donde presentará algunas de sus más grandes bandas sonoras, incluyendo clips de algunos filmes. Viernes y sábado 8 pm y domingo 7:30 pm. Boletos $35 a $156. Informes hollywoodbowl.com.