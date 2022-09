Joe Biden urge un “diálogo nacional” en Irak tras graves disturbios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió un “diálogo nacional” en Irak tras los disturbios en Bagdad que han causado 35 muertos y que comenzaron después de que el clérigo chií Muqtada al Sadr anunciara que abandonaba la política.

Biden formuló esa petición en una llamada telefónica con el primer ministro en funciones de Irak, Mustafa al Kazemi, quien justo ayer martes dijo que renunciará al cargo si persiste el caos.

En un comunicado, la Casa Blanca explicó que Biden pidió a “todos los líderes iraquíes” participar en un “diálogo nacional” para forjar un camino hacia adelante siguiendo las leyes y la Constitución del país.

US President Joe Biden called #Iraq’s PM Mustafa al-Kadhimi today to discuss the latest violence that rocked Baghdad earlier in the week. https://t.co/FCLQJ8V6KP

— Joseph Haboush (@jhaboush) August 31, 2022