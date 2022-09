Carlos Vela dio una gran asistencia pero el LAFC cayó derrotado ante el Houston Dynamo

Houston Dynamo, del mexicano Héctor Herrera, derrotó 2-1 al LAFC del mexicano Carlos Vela, quien dio la asistencia para el único gol de su equipo pero que no pudo evitar una nueva derrota. El mexicano Héctor Herrera no disputó ni un minuto porque no estaba convocado al encuentro.

El VAR fue protagonista en la primera parte luego de que pitaron una mano en el área de LAFC de Ilie Sánchez y que terminó en un penal a favor del Dynamo. Sebastián Ferrerira se hizo cargo del cobro y la mandó a guardar desde los 11 pasos para el 1-0 en el minuto 11 a favor del equipo texano.

El LAFC no se quedó de brazos cruzados y buscó el empate en los siguientes minutos. Carlos Vela recibió el balón en una banda y mandó un centro al área para que el delantero Christian Arango le diera de cabeza y la metiera en una esquina para el empate 1-1 en el minuto 19 del primer tiempo.

Ambos equipos se fueron al descanso con el empate, y en el segundo tiempo ambos lo intentaron por todas las vías pero la paridad en el campo se reflejaba en el marcador. El portero del Dynamo le negó en varias ocasiones el gol al LAFC tras varios remates de Bale y Vela.

Houston Dynamo estuvo bajo asedio del ataque del LAFC en varias ocasiones e incluso recibieron dos postes tras los remates del equipo californiano. Pero en el minuto 75, Griffin Dorsey firmó una gran jugada individual y con un zurdazo batió al portero para el gol de la victoria para el Dynamo en casa.

Hasta 13 minutos extra se jugaron debido a los cambios y a los constantes detenimientos en el campo, pero el LAFC no pudo igualarlo y perdiendo así el encuentro ante el antepenúltimo de la tabla de la Conferencia Oeste.

A pesar de la derrota, el equipo de Los Ángeles marcha en el primer lugar de la conferencia con 57 puntos en 28 partidos, 6 unidades por delante del Austin FC. LAFC ya se encuentra clasficado para los playoffs en el que es uno de los favoritos al título.

