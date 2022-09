El icónico blaster que Harrison Ford usó como Han Solo en Star Wars se subasta en $1 millón de dólares

El blaster que el actor Harrison Ford usó en la saga de películas de ciencia ficción Star Wars fue subastado por más de $1 millón de dólares, conformó la firma Rock Island Auction Company.

El modelo “BlasTech DL-44 Heavy Blaster” se vendió exactamente en $1,057,000 dólares, un precio que los pujantes pagaron por una de las reliquias más codiciadas por los fanáticos de la serie creada por George Lucas.

Esta pistola de rayos láser conocida como blaster fue uno de los elementos más característicos del personaje Han Solo, interpretado por Ford en las tres primeras películas de la saga.

En concreto, el blaster que se subastó y vendió fue utilizado por el personaje de Solo en la película “A New Hope”, “Una Nueva Esperanza”, la cual se estrenó en los Estados Unidos en 1977.

El blaster es todavía más valioso, detalló la casa de subastas encargada de la puja, pues es el único que existe de los tres que se fabricaron para la filmación de la película, hace ya más de 40 años.

Pero para el presidente de Rock Island Auction Company, Kevin Hogan, el blaster no solo es un artículo de colección preciado por los fanáticos de las películas, sino un “arma” que puede interesar a los coleccionistas.

“Sabemos lo apasionados que pueden ser los coleccionistas de armas finas y es genial ver esa misma energía en otros campos del coleccionismo”, resaltó Hogan en un comunicado difundido tras la organización de la subasta.

“Estamos agradecidos por el entusiasmo y el apoyo generado por esta subasta. Es otra demostración del crecimiento de los mercados de coleccionables y armas finas”, agregó.

Un blaster muy codiciado

El precio en el que el blaster del personaje Han Solo fue vendido en la subasta de Rock Island Auction Company sorprendió a los propios organizadores del evento.

De acuerdo con la casa de subastas, un blaster similar al subastado, fabricado con piezas militares de repuesto, podría costar entre $300,000 y $500,000 dólares en el mercado de los coleccionistas.

Su valor se incrementó debido a que durante algún tiempo se consideró que los tres blasters que se fabricaron para la película, cuando se filmó, habían desaparecido.

Según la casa de utilería con sede en Londres, Bapty & Co., el arma usada por Harrison Ford estaba perdida y no fue hasta que realizaron una búsqueda en sus inventarios que encontraron el único blaster sobreviviente.

El precio de venta de este blaster superó el que alcanzó uno similar de la película “Return of the Jedi”, el cual se subastó en $550,000 dólares en 2018, pero no logró superar los $2.3 millones que se pagaron en junio pasado por una réplica en miniatura del caza “X-Wing” de la misma saga.

También te puede interesar:

– La chamarra del astronauta Buzz Aldrin, con la que viajó a la Luna en el Apollo 11 será subastada por $2 millones de dólares

– Subastan VHS del “Volver al Futuro”, primera edición, por $75,000 dólares

– Porsche subastará un 911 inspirado en la película animada ‘Cars’