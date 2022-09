En la piscina, Dua Lipa presume su cuerpo mojado mientras modela un colorido traje de baño

Foto: Antony Jones for Spotify / Getty Images

Dua Lipa está disfrutando de los últimos días del verano, y ahora se dejó ver bajo los intensos rayos del sol, metiéndose a una piscina gigantesca y recostándose para modelar un colorido traje de baño. El mensaje que escribió junto a las imágenes que compartió en Instagram fue: “Nunca abandonando la isla bonita”.

Además, la bella cantante británica complació a sus más de 86 millones de seguidores en esa red social con una colección de fotos tomadas en las últimas semanas, y que la muestran en sexys atuendos, como microbikinis y un vestido transparente. Hasta el momento ese post ha obtenido más de un millón de likes.

El 8 de septiembre Dua Lipa retomará su gira mundial Future nostalgia; hace algunos días estuvo en Ibiza en compañía de sus amigos, y lució su escultural cuerpo en un traje de baño de tiras. Fue animada por todos a lanzarse al mar desde un yate, y procedió a hacerlo sin miedo, riendo por momentos. View this post on Instagram A post shared by Dua Lipa Updates (@dualipa.updates)

