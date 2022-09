Hijo de Pablo Escobar visitará México para hablar sobre su padre

Sin duda alguna, la figura del narcotraficante colombiano Pablo Escobar siempre estará vinculada a su familia, especialmente a su hijo Juan Pablo Escobar Henao, quien se hace llamar Sebastián Marroquín y, a diferencia de su padre, eligió un camino legal para salir adelante.

Pese a ello, la sombra del capo colombiano no deja de perseguirlo, aunque él ha sabido aprovechar esta situación para sacar el lado positivo, y parte de esto son las conferencias que brinda en diferentes países, donde habla sobre el que fuera líder del Cártel de Medellín.

Estas charlas tituladas, “Escobar: una historia para no repetir”, llegarán el próximo 22 de septiembre al estado de Veracruz, una de las regiones más azotadas por los cárteles de la droga en México.

Aunque la historia de Escobar se ha contado a través de varios libros y series televisivas, Juan Pablo espera poder transmitir el trasfondo de su vida por medio de estas conferencias y, de esta manera, crear consciencia entre la población, sobre todo entre los jóvenes.

Asimismo, explicó que esta charla es brindada por alguien que vivió de cerca todo lo ocurrido durante el tiempo que su padre era perseguido por las autoridades, algo que no se ha podido contar en las diversas series y películas de su vida.

“Para que entiendan que cuando yo les hablo no les está hablando Netflix, ninguna otra plataforma de streaming, ni ninguna novela, sucedió en la vida real”, señaló.

Al respecto, el presidente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en el municipio de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, resaltó que la presencia del hijo de Pablo Escobar forma parte de las actividades que se realizarán en el marco del Día Internacional de la No Violencia.

“Estamos contentos de poder llevar a los jóvenes este mensaje de paz, pero sobre todo este mensaje de concientización para que puedan realmente tomar una buena decisión para su futuro” dijo el funcionario.

Cabe señalar que, además de estas conferencias, Escobar Henao publicó su primer documental, “Pecados de mi padre”, en 2009. Además, en 2017, tuvo la oportunidad de proyectar “Escobar al descubierto”, en el Festival de Cannes.

Pero eso no es todo, pues también escribió los libros “Las historias que no deberíamos saber” (2014) y “Pablo Escobar In Fraganti” (2016), de los que se desprende parte de la conferencia que dará en Orizaba.

