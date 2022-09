Ivonne Montero estalla y muestra pruebas de los problemas de salud de su hija

Tras su participación en el reality show “La Casa de los Famosos”, la ganadora Ivonne Montero no deja de dar de qué hablar. Y es que su victoria no fue sencilla, pues se tuvo que enfrentar a varios personajes de la vida pública que no son nada sencillos de tratar: Laura Bozzo, Daniella Navarro, Juan Vidal, Niurka Marcos, Nacho Casano y Eduardo Rodríguez. Con cada uno de ellos tuvo que hacerse de palabras para defenderse; al final el público que todo lo vio la hizo campeona.

Dentro de los planes de Ivonne, en caso de ganar el premio de 200 mil dólares, estaba el pagarle la operación a su hija Antonella. El primer paso sería someterla a los respectivos estudios para dar comienzo con el complejo proceso. Sin embargo, al finalizar el programa toda la atención se centró en el polémico resultado y quedó en el olvido el objetivo principal.

Ante esto, el público no olvida y menos en redes sociales, por lo que Montero y su jugoso premio tuvieron que demostrar la veracidad de las revelaciones de la actriz mexicana, pues los internautas pusieron en tela la acción de la actriz, hecho que, para muchos, incluyendo algunos de sus excompañeros, fue una estrategia para conmover al auditorio y ganar este reality.

Fue así como la originaria de la Ciudad de México les respondió a todos sus haters con una fulminante prueba a través de su cuenta de Instagram: enseñó la prueba de que se sometió a estudios para después proceder a la operación. Como las cosas no son de un día para otro, mencionó que se encuentran a la espera de los médicos para saber si proceden o lo harán en otro momento.

“Y para todos aquellos que están ‘muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía’, es porque después de éstos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar y como ‘MI DIOS TODO PODEROSO ESTÁ CON ELLA Y SEGUIRÁ GANANDO TODAS LAS BATALLAS’ y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyó para JUNTOS lograr el triunfo, estaremos listos para brindarle lo mejor de nosotros” IVONNE MONTERO

De igual forma, Ivonne Montero aseguró que esta será la única ocasión en la que tocará el delicado tema de su hija y se limpiará de las acusaciones de “mentirosa”. En las dos imágenes compartidas se puede ver una caricatura de la cantante con una playera verde deportiva con el número 13 y la leyenda “Relájate muchísimo”; en la segunda se puede ver la hoja de los estudios.

