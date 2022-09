Kevin Federline subraya que nunca quiso implicarse en la tutela legal de Britney Spears

El bailarín Kevin Federline, el ex esposo más notorio y combativo de Britney Spears, ha vuelto a la carga con una entrevista en la que, de nuevo, incide en la relación tan fría y problemática que los dos hijos de la ex pareja -los adolescentes Sean Preston (de 16 años) y Jayden James (de 15)- mantienen con la princesa del pop.

A su juicio, la cantante se ha involucrado muy poco en la vida diaria de sus hijos desde que, el pasado mes de noviembre, se librara de esa opresiva tutela legal a la que estuvo sometida durante 13 años. Uno de los efectos de ese mecanismo de dudosa protección fue que Federline no compartió la custodia de los chicos directamente con Britney, sino con los familiares de la artista, los mismos a los que ella acusa ahora de haberla traicionado en lugar de velar por su bienestar.

Independientemente del origen de estos contratiempos, Federline quiso dejar claro en su conversación con el programa “60 Minutes” que él se erige como el gran referente paternal de los dos chicos, quienes evitarían en la medida de lo posible pasar tiempo con su madre a causa de la distancia emocional que los separa y, asimismo, debido a la “vergüenza” que sentirían al ver a su progenitora, de 40 años, publicando ciertos contenidos en sus redes sociales, como desnudos y movimientos de baile muy sugerentes. “Han pasado ya varios meses desde que se vieron por última vez”, reveló Kevin.

Al ser cuestionado por el papel que podría haber jugado, en favor de su ex esposa, durante ese extenso período en el que Britney estuvo legalmente incapacitada para tomar decisiones de relevancia, el controvertido artista subrayó que él no pudo implicarse de ninguna manera a la hora de diseñar o negociar las disposiciones de la tutela. Federline asegura que tuvo que quedarse al margen de todo ello por el bien de sus chicos, pero no explicó exactamente por qué: “No podía implicarme. Los chicos, los chicos son lo único de lo que podía preocuparme por entonces”, dijo durante su charla.

