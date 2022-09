Mario Lopez, estrella de ‘Saved by the Bell’, le busca dueño a su centenaria e histórica mansión

El actor californiano Mario Lopez, de 48 años y quien es recordado por su papel de A. C. Slatter en la exitosa serie noventera ‘Saved by the Bell’, puso a la venta en días recientes su centenaria mansión en Glendale, California.

La propiedad, que fue construida en 1929, ha sido el hogar de Mario desde el 2004, por lo que tiene un significado muy especial para él, pero a pesar de ellos decidió que ya había llegado el momento de dar vuelta a la página y venderla.

De acuerdo a información de diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la casa, de estilo Mediterráneo, fue lanzada al mercado por $6.5 millones de dólares, aunque también existe la posibilidad de alquilarla por $25,000 dólares mensuales.

Aunque la cifra solicitada por el también presentador pareciera baja, la realidad es que su precio es muy elevado si tomamos en cuenta la zona en la que se ubica.

La propiedad, que sería la más costosa en los últimos cinco años en Glendale y fue construida a lo largo de tres pisos, cuenta con una extensión de 7,200 pies cuadrados, con ocho recámaras, con seis baños completos y con dos medios baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de sala de piano, de sala de televisión, de bar, de cuarto de lavado, de garaje para dos vehículos, entre otras habitaciones.

La cocina es abierta y bastante amplia. Está equipada con alacenas de color blanco, con

electrodomésticos de alta gama, con una barra, con un antecomedor y con una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

La recámara principal tiene espacio para una cama grande y para una sala de estar. Al igual goza de un amplio vestidor y de un impresionante baño de mármol con tocador, con wc, con bañera y con walk in shower.



Al exterior, en su lote de 0.69 acres, el inmueble cuenta con terraza, con áreas verdes, con piscina con con su respectiva área de spa, con jacuzzi, con cocina exterior, con hogueras, con fuentes, con casa de huéspedes, con gimnasio, con cancha de bochas, entre otras amenidades.

Para ver más imágenes de la histórica mansión que Mario Lopez puso en el mercado, da clic aquí.

