Reporte: Bajos salarios y agotamiento causan que maestros del LAUSD consideren dejar las aulas

El 70% de los educadores del Sindicato de Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA) contempla dejar la profesión debido a la falta de inversión por parte de los funcionarios nacionales y del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD); y algunos ya han abandonado el salón de clases.

Así lo reveló el nuevo informe “Burned Out, Priced Out: Solutions to the Educator Shortage Crisis de UTLA, un sindicato integrado por más de 30,000 educadores a lo largo del estado.

“Desde la pandemia, he visto a algunos de los mejores y más dedicados maestros que conozco, dejar de enseñar debido al agotamiento de trabajar tiempo completo y recurrir a un segundo empleo solo para salir con los gastos hasta el fin de mes”, dijo Gina Grey, profesora de inglés en Middle College High School y miembro de UTLA.

Señaló que el trabajo de los maestros a menudo se considera un acto de servicio, pero la verdad es que son verdaderos trabajadores que se aseguran de que las comunidades sobrevivan, al mismo tiempo que se enfrentan al aumento de los alquileres, la inflación y la reducción de los recursos.

“Esta narrativa de que ser maestro es acto de servicio, culpa a los profesores en lo individual de las luchas que surgen por un financiamiento escolar deficiente; e ignora las causas sistémicas detrás de la realidad actual”.

Algunos de los hallazgos más importantes del estudio que incluyó un sondeo realizado en junio, reveló que casi 60% de los educadores veteranos con 20 o más años de experiencia no pueden darse el lujo de vivir en la comunidad donde enseñan.

En tanto, un asombroso 28% de los maestros de UTLA tienen un segundo empleo; y un 70% consideran con seriedad dejar la educación debido a la falta de condiciones materiales del LAUSD.

Después del inicio de la pandemia de covid-19, durante el año más difícil de enseñanza y aprendizaje, y a medida que se abrieron oportunidades más lucrativas con la recuperación económica respaldada por la Ley CARES y el Plan de Rescate Estadounidense, el número de maestros de escuelas públicas en los Estados Unidos cayó 6.8%, de 2019 a 2021.

Dado que 3.3 millones de personas trabajaban como maestros de escuelas públicas antes de la pandemia, esto representa un éxodo de 220,000 de los distritos escolares públicos.

Otro hallazgo importante es que la brecha salarial entre el maestro promedio del LAUSD y el trabajador medio con título universitario en Los Ángeles es del 22%.

En Los Ángeles, el salario anual promedio de un trabajador con una licenciatura ha sido de entre $94,000 y $101,000 durante los últimos cinco años, mientras que el de un maestro del LAUSD fue de entre $74,000 y $79,000.

También el reporte destaca que más docentes se han visto obligados a realizar “trabajos secundarios” para cubrir sus gastos básicos de subsistencia.

En la primavera de 2022, más de 1 de cada 4 maestros que trabajan para LAUSD informaron tener un segundo trabajo además de la enseñanza.

A nivel nacional, la situación es mucho peor, el 56% de los docentes asumieron trabajo remunerado adicional durante el año escolar.

Además se dio a conocer que más del 80% de las escuelas del LAUSD no tienen una enfermera de tiempo completo, mientras que el 15% en el sur de Los Ángeles no cuentan con tiempo asignado de enfermería. Algo que UTLA considera inaceptable durante una pandemia.

De igual forma, el reporte indica que 70% de los educadores de UTLA, no cree que LAUSD valore las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes debido a su histórica falta de inversión en el financiamiento equitativo en todas las escuelas, independientemente del código postal y la demografía de los estudiantes.

“Hay muchos pasos que se pueden tomar para ayudar al distrito a retener a los maestros. Por un lado, podrían aumentar los salarios en general en un 20% para que nuestros ingresos nos permitan mantenernos al día con el costo de vida en Los Ángeles”, dijo Marcela Chagoya, maestra de educación especial y miembro de UTLA.

Mencionó que podrían garantizar clases más pequeñas y asegurarse de que las escuelas cuenten con personal de enfermería, trabajadores sociales y consejeros.

“Un niño hambriento, lastimado o enfermo no puede aprender. Sé que el distrito puede encontrar soluciones equitativas al sentarse a la mesa y colaborar con nosotros”.

Añadió que merecen trabajar en un entorno en el que puedan confiar en que el sistema escolar ha sido establecido para que tanto los educadores como los estudiantes tengan éxito y al trabajar juntos, eso se puede lograr.

Algunos de los pasos recomendados por UTLA tras el reporte, es cancelar la deuda estudiantil de los maestros, ya que el 65% de ellos, deben en promedio $55,800.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario del LAUSD sobre el reporte The Burned Out, Price Out”.