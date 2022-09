Republicanos preparan una batalla legal para bloquear el plan de deuda estudiantil de Biden

Los fiscales generales estatales republicanos y otros conservadores líderes se encuentran analizando de manera muy cautelosa posibles demandas en contra del plan del presidente Joe Biden de cancelar parte de la deuda estudiantil.



De acuerdo con The Washington Post, personas familiarizadas en las reuniones revelaron que este grupo selecto de fiscales generales del Partido Republicano de estados como Arizona, Missouri y Texas se han reunido en “secreto” para discutir los desafíos que podrían limitar o invalidar la política antes de que entre en vigencia por completo.



El punto central de las reuniones, según los informantes, es discutir una estrategia que podría generar múltiples casos presentados en diferentes tribunales de todo el país.



Dos personas adicionales familiarizadas con el tema indicaron que algunos conservadores influyentes, incluido el senador Ted Cruz y aliados de Heritage Foundation, un grupo de expertos conservadores, se encuentran considerando sus propias opciones a medida que aumentan las críticas del plan de alivio de la deuda estudiantil anunciada la semana pasada por Biden.



Los informantes también indicaron que hasta el momento no se han tomado decisiones al respecto, por lo que no se conoce de una demanda, pero de iniciar una batalla legal, las consecuencias serían catastróficas para millones de estudiantes prestatarios.



El medio antes citado indicó que una demanda de este tipo podría llegar a la Corte Suprema y devolverla al centro de atención.



Según el plan de Biden el gobierno perdonará hasta $10,000 en deuda universitaria federal, o $20,000 si los prestatarios también recibieron Becas Pell, que generalmente se destinan a estudiantes de bajos ingresos.

