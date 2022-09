Viruela del mono supera 50,000 casos a nivel mundial

La viruela del mono suma ya más de 50,000 casos registrados desde el inicio del año, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destacó una ralentización de la transmisión en Estados Unidos y Europa.

Según la página de la OMS en la que se recogen los casos confirmados, hasta el 31 de agosto se había notificado 50,496 contagios y 16 decesos causados por esa enfermedad, cuyo último brote fue declarado emergencia de salud pública internacional por la agencia de la ONU.

