El icónico vestido transparente de Kate Moss fue un accidente

Foto: Pascal Le Segretain for Dior / Getty Images

Mucho antes de que Rihanna apareciera en la edición de 2014 de los premios CFDA con un vestido transparente que dejaba a la vista el tanga que llevaba debajo, Kate Moss ya había aparecido en otra fiesta londinense allá por 1993 con una prenda muy similar.

Ese atuendo es uno de los más icónicos que ha lucido a lo largo de su trayectoria como it girl, y por supuesto, no podía faltar en el vídeo que ella ha grabado para Vogue repasando su vida en looks.

Lo que nadie sabía hasta ahora es que Kate nunca tuvo la intención de salir de fiesta enseñando sus encantos ante el resto del mundo. Cuando se vistió en casa de su amiga Corinne Day para acudir a un concierto de Radiohead en un pequeño pub de Camden, no le pareció que la prenda fuera especialmente reveladora y hasta el día siguiente no se dio cuenta de que la tela se volvía transparente si se ponía bajo la luz correcta.

“Fue el flash el que hizo que pareciera que estaba desnuda”, ha prometido. “No pensé que fuera transparente, pero obviamente lo era. Si lo hubiera sabido, no estaría hablando de ello ahora, 30 años más tarde. Era un gran vestido, y fue una gran noche”.