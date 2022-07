Kate Moss confesó que a los 15 años huyó de una sesión de fotos cuando le pidieron que se quitara el sujetador

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En su larga carrera como modelo, Kate Moss ha tenido que enfrentar muchos momentos peligrosos, aunque por suerte, considera, tiene una gran intuición para reconocer “el mal” a kilómetros.

La supermodelo recordó recientemente una de sus primeras experiencias en el mundo de la moda, cuando le pidieron que se reuniera con un fotógrafo que trabajaba para un catálogo de ropa interior. Aunque para una estrella naciente de 15 años como Kate en ese entonces eso podría significar una gran oportunidad, la modelo tuvo el valor para “huir” de la sesión de fotos una vez que le pidieron que se quitara el sujetador.

“El fotógrafo me dijo: ‘Quítate la parte de arriba’ y me quité la parte de arriba. Entonces era muy tímida con mi cuerpo. Y él dijo: ‘Quítate el sujetador’. Yo pude sentir que había algo mal, así que tomé mis cosas y salí corriendo”, reveló la estrella a Lauren Laverne en el programa “Desert Island Discs”, de la BBC. A pesar de estar conmocionada por el incidente, Kate cree que “agudizó” su intuición y que ahora puede “distinguir el peligro a un kilómetro de distancia”.

La carrera del icono de la moda despegó cuando fue la portada de la revista The Face a la edad de 16 años, pero admitió que esa sesión de fotos, realizada por la difunta fotógrafa Corinne Day, también fue una experiencia “dolorosa”. “Lloré mucho. No quería quitarme la camiseta. Estaba muy, muy acomplejada por mi cuerpo y ella me decía: ‘Si no te quitas el top no te voy a contratar para Elle‘. Y yo lloraba. Fue muy doloroso porque era mi mejor amiga y la quería mucho, pero era una persona muy difícil para trabajar. Las fotos son increíbles, ella consiguió lo que quería y yo sufrí por ellas, pero al final me hicieron mucho bien. Cambiaron mi carrera”.

Kate se unió a Mark Wahlberg -que entonces era conocido como Marky Mark– en una sesión de ropa interior de Calvin Klein dos años más tarde, por lo que admitió que tuvo que tomar Valium para calmar los nervios de hacer topless porque se sentía “vulnerable y asustada”. A la pregunta de si se sintió como un objeto, respondió: “Completamente. Y vulnerable y asustada. Creo que jugaron con mi vulnerabilidad. Yo era joven e inocente y a Calvin le encantaba eso”. De Mark, Kate Moss dijo que “era muy machista y todo giraba en torno a él”.

En 2016 la modelo creó su propia agencia, y se asegura de que todas sus modelos estén acompañadas en los rodajes para evitar momentos incómodos. Asimismo, ha dado consejos a su hija Lila, de 19 años, que está siguiendo sus pasos en las pasarelas: “Le he dicho que no tiene que hacer nada que no quiera hacer. Si no quiere hacer una sesión, si no se siente cómoda, si no quiere ser modelo, que no lo haga”.

