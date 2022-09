Keanu Reeves destapó el terror que vivió al ser víctima de un evento paranormal

El actor estadounidense Keanu Reeves podrá reflejar una actitud despreocupada y sin miedo a nada gracias a los personajes que ha interpretado en películas como “The Matrix” y “John Wick”. No obstante, el famoso vivió un encuentro paranormal que lo puso a “temblar”. ¡Aquí te contamos qué ocurrió!

De acuerdo con el relato del histrión, el hecho ocurrió durante su infancia: “Era un niño pequeño. Tenía, probablemente, 6 ó 7 años. Renata, la niñera, estaba en la habitación. Estaba sentada, mi hermana dormía. Ella estaba sentada ahí y yo pasaba el rato”, detalló en entrevista con Jimmy Kimmel.

“Estaba la puerta, estábamos mirando ahí y de la nada, un saco aparece volando por la puerta. Estaba vacío. No había cabeza, no había cuerpo, no había piernas. Estaba solo ahí y luego desapareció. Yo era pequeño y pensé: ‘Ok, eso fue interesante’. Miré a la niñera y ella estaba así…”, dijo mientras imitaba una expresión de sorpresa.

Keanu indicó que luego de unos segundos en silencio, él y su niñera finalmente pudieron hablar al respecto: “Me quedé como, ‘wow, entonces eso fue real‘”, detalló para finalizar su anécdota.

Esta no es la primera vez que el artista de 57 años narra esta experiencia paranormal. La primera vez que lo hizo en 1994 durante una entrevista con el presentador de televisión Jay Leno, y para sorpresa de los escépticos, los detalles se mantienen intactos.

