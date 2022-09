Kimberly Flores se defiende tras ser acusada injustamente de tirar a un camarógrafo: “Todo está grabado”

Una vez más Kimberly Flores está envuelta en la polémica, todo debido a que fue señalada de empujar a un camarógrafo mientras intentaban entrevistarla. Como era de esperarse, poco después la esposa de Edwin Luna enfrentó el escándalo para aclarar qué fue lo que en realidad sucedió.

Aunque todavía no inicia su participación en ‘Rica Famosa Latina’, la influencer ya está dando de qué hablar, pero en esta ocasión es gracias al tremendo alboroto que provocó mientras la prensa la cuestionaba sobre el video que dio la vuelta en redes sociales en el que se le ve llevándose la propina que el líder de La Trakalosa de Monterrey dejó en un restaurante y por el que incluso fue señalada de tacaña.

Sin embargo, Kimbrely se negó a responder caminando a toda prisa y abriéndose paso entre los reporteros que se encontraban en el lugar, lo que provocó que uno de los camarógrafos cayera al suelo y ella recibiera las acusaciones por supuestamente haberlo empujado.

Tras el penoso incidente, la modelo guatemalteca recurrió a sus redes sociales para hablar de lo sucedido, en donde detalló que no empujó al camarógrafo y todo había quedado grabado en las cámaras que la siguen a todos lados.

“Qué bueno que todo está grabado y les voy a explicar un poquito lo que pasó ahorita con los medios. Por qué yo no les doy entrevistas hasta ahorita, una porque no está permitido hasta que lance mi reality show, pero les explicas y no se entiende. Me dolió mucho la persona que se cayó, porque es su cámara, que conste que yo no toqué a nadie, porque después dice que yo lo tiré“, y continuó asegurando que ama a los medios y los respeta, no puede hablar debido a que tiene un contrato.

Tras las palabras de Kimbrely Flores, el cartógrafo de Imagen Televisión, Miguel Nava, reapareció en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante para confirmar lo expuesto por la también cantante y aseguró que el golpe fue en una rodilla, pero ella no lo empujó.

“Realmente ella no nos hizo nada y la función que nosotros realizamos es tratar de obtener la declaración. Al aglomerarse todos los medios el espacio estaba muy reducido y al dar el paso un compañero reportero me pisa el pie y yo salgo volando, ahí fue donde caímos enfrente de ella. Es un golpe en la rodilla”, explicó.

