El IRS publica por error información privada de cientos de contribuyentes en su sitio web

Anna Canfield Roth, subsecretaria interna de gestión en el Departamento del Tesoro dio a conocer a través de una carta enviada al Congreso que la semana pasada el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicó por error información fiscal de algunos particulares.



De acuerdo con The Journal, la carta que iba dirigida al representante Bennie Thompson (D-Miss), presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, así como a otros miembros clave del Congresos, admitía que IRS determinó que algunos datos del formulario 990-T estuvieron disponibles para su descarga masiva el pasado 26 de agosto.



En la misiva también se explicó que después del error, el IRS tomó medidas inmediatas para abordar el problema una vez que se notó.



Entre las primeras acciones que el IRS tomó se encuentra la eliminación de archivos del sitio web, misma que fue remplazada con archivos actualizados en las próximas semanas.



El IRS planea contactar en las próximas semanas a todos los contribuyentes que se vieron afectados por la publicación de sus datos personales.



La agencia determinó que se publicó información “limitada” para unas 120,000 personas, pero los datos no incluían números de Seguro Social, información de ingresos individuales, datos detallados de cuentas financieras u otra información “sensible” que pudiera afectar su crédito.



Los datos que fueron ventilados incluían nombres individuales o información de contacto comercial en algunos casos.



Tras la detección del error del IRS, la agencia continúa revisando la situación y el Departamento del Tesoro ordenó a IRS que realice una investigación inmediata de sus prácticas para garantizar que se implementen acciones que protejan futuras divulgaciones de información no autorizada.

