Jane Fonda revela que tiene cáncer por tercera vez

Jane Fonda, la ganadora del Óscar, lastimosamente la tarde de este viernes 2 de septiembre reveló ante más de un millón de seguidores en Instagram, una de las noticias más tristes de su vida.

La legendaria actriz y activista informó que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin y que ya comenzó el tratamiento correspondiente: “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado Linfoma de Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia”, ha escrito en su muro la veterana actriz.

De la misma manera, reflexionó sobre su situación privilegiada, ya que al disponer de un seguro médico completo, cuenta con excelentes profesionales de la salud a su disposición, una red de sanidad privada a la que muchos estadounidenses con su mismo problema no pueden acceder por falta de recursos económicos.

“Tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, de que soy privilegiada por ello. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y muchas de ellas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y eso no está bien”.

Estos médicos son los mismos que le han dado grandes esperanzas sobre su enfermedad. “Este es un cáncer muy tratable”. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada”.

Y sin faltar a sus ideales, hizo hincapié en que además de las curas se debe investigar también el origen de las enfermedades:”También debemos hablar mucho más no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas. Por ejemplo, las personas deben saber que los combustibles fósiles causan cáncer”, añadió.

