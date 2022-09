Carlos Rivera recuerda a su papá a una semana de su muerte y entre lágrimas dedica el concierto

El pasado 27 de agosto se dio a conocer el lamentable fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, papá de Carlos Rivera. Y aunque el cantante mexicano ha compartido emotivos mensajes a través de sus redes sociales oficiales, este fin de semana conmovió a su público durante el concierto que ofreció en Zacatecas, donde recordó a su padre entre lágrimas.

Fue durante la presentación en el Palenque de la Feria Nacional de Zacatecas, en México, donde el intérprete de temas como “Te esperaba” y “Recuérdame”, ofreció uno de los conciertos más emotivos, pero también más difíciles que ha tenido a lo largo de su carrera.

Y es que poco antes de interpretar el tema “¿Cómo pagarte?”, compartió una anécdota que sucedió durante su casting a La Academia hace 18 años, cuando lo acompañó su papá, revelando que cantar era su mejor medicina: “Cuando estaba triste me ponía contento y si estaba enfermo me ponía bien. Y hoy ha sido la mejor medicina que podía tener, poder cantar”, explicó.

Enseguida, dedicó a su padre la primera presentación en público con amorosas palabras.

“Mi papá era mi fan número uno y le gustaba ir a todos mis conciertos que podía, estoy seguro que hoy ha estado esta noche aquí con nosotros. Así que donde quiera que estés, toda esta luz va para ti“, dijo.

Tras las emotivas palabras, el originario de Huamantla, Tlaxcala, no pudo evitar el llanto mientras cantaba en el centro del recinto, imágenes que han circulado en redes sociales como TikTok.

Asimismo, compartió a través de su perfil de Instagram un breve video con el que recordó cuando su papá lo acompañó a Viña del Mar.

“Hoy es mi primer concierto público desde que mi papá se fue. Hoy estoy aquí pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él. Todos mis logros van para él y por él. Hasta el cielo Papito. Y desde allá mándame tu bendición, que hoy me está costando mucho poder hacerlo sin ti“, escribió en la publicación que recibió mensajes de apoyo por parte de famosos como Renata Notni, Angelique Boyer, Claudia Álvarez, Andrea Legarreta, Lucero, Eden Muñóz y Pepe Aguilar, entre muchos otros. View this post on Instagram A post shared by Carlos Rivera (@_carlosrivera)

