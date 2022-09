¿El héroe de Chivas? Gullit Peña asegura que salvó del descenso al Rebaño Sagrado

Nuevamente el Gullit Peña está en el ojo del huracán, ya que estando en Honduras, donde milita en el club C.D.S. Vida de la primera división de aquel país, ofreció una entrevista en presunto estado de ebriedad, en la que además de trastabillar al hablar, ofreció declaraciones muy polémicas, entre ellas, dijo que salvó a Chivas del descenso.

Pero de acuerdo con sus dichos, los rojiblancos no fueron el único equipo al que le evitó el descenso, sino también a los Rangers de Escocia y al Antigua de Guatemala, mientras que al León de la Liga MX y al FAS de El Salvador los hizo campeones, y debido a este “exitoso” paso por el fútbol pidió que se le juzgara por lo conseguido en la cancha y no por lo que le sucedía fuera de ella, ya que se ha hablado mucho sobre sus supuestos problemas de alcoholismo y sus indisciplinas en la mayoría de los equipos donde ha jugado.

“Los problemas extracancha no existen, a mí júzguenme por lo que voy a hacer dentro de la cancha. Yo voy comprometido como lo he hecho con todos los equipos: con Chivas, que estaba en la zona del descenso, lo salvé; con Rangers que también lo salvé; al León lo ascendimos; FAS tenía 11 años sin ser campeón; Antigua iba a descender. Están en todo su derecho, pero no me juzguen por lo que voy a hacer fuera de la cancha”, explicó en la charla que brindó para Deportes TVC.

Luego de que esta entrevista se difundiera por redes sociales, Carlos Peña fue señalado porque en la misma generó confusión al no poder articular bien las frases que quería expresar.

“Está bien, están en todo su momento; pero júzguenme por eso, no por lo que voy a hacer dentro de la cancha”, agregó contradiciendo lo que acababa de mencionar.

Finalmente, el jugador también manifestó su deso de seguir jugando al fútbol y dijo que su retiro aún está lejos, puesto que “tenemos 32 años, tenemos todavía para rato”, sentenció.

También puede interesarte: