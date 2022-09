Oportunidad de superación y emprendimiento en el Consulado de México en Los Ángeles

El viernes por la mañana María Cruz Moreno llegó con su hija Casandra al Consulado de México en Los Ángeles para tomar un curso para aprender a cuidar niños.

El programa ofrecido por el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles (ELAC) en el consulado es el “Curso de formación de cuidado de niños”, el cual ofrece una alternativa de superación y emprendimiento para las interesadas.

Moreno, quien vive en la ciudad de Vernon, dijo que se enteró del programa a través de Facebook. Ahora que ella es abuela, cree que no solamente se podría beneficiar su nieto quien estaría bajo su cuidado, sino también otros niños del área.

“Yo vine a la primera clase el primero de septiembre y le dije a mi hija que me gustaría que viniera conmigo; el objetivo es tratar de hacer una diferencia en las futuras generaciones, mientras creamos nuestra empresa”, explicó Moreno, quien es originaria de Coahuila México.

La cónsul Marcela Celorio (d) y la maestra Ana V. Osio dan la bienvenida a las estudiantes. (Jacqueline García/La Opinión)

Casandra, quien ya se graduó de la preparatoria, aún se encuentra indecisa en qué hacer con su futuro. Pero su madre expresó que ya se ha dado cuenta que la joven es muy buena con los niños y el abrir una guardería pudiera ser una muy buena oportunidad para ambas.

“Yo veo como trata a mi nieto con pasión y amor, también cuando vienen los sobrinos políticos de mi otra hija me dice ‘vamos a hacer esto para los niños’, aunque no le toque cuidarlos”, contó Moreno.

Después de dos años de que todo cambió debido a la pandemia del Covid-19, por primera vez se están llevando a cabo de nuevo los cursos en persona y completamente en español en el Consulado de México. En este caso, para recibir el certificado de cuidado de niños las participantes deben tomar clases tres días a la semana —miércoles, jueves y viernes— por un periodo de ocho semanas y completar 96 horas. Al finalizar, las estudiantes reciben un certificado del ELAC que les permite abrir sus guarderías o centros de cuidados de niños.

El interés ha sido tanto que el viernes había más de 30 mujeres tomando el curso.

Fabiola Araujo, otra estudiante, dijo que se enteró del programa en el ELAC previamente y le interesó de gran manera para superarse en lo personal.

“Yo tengo cuatro hijos y me doy cuenta que no sé muchas cosas, también he cometido muchos errores. Quiero mejorar y también conseguir un mejor trabajo”, dijo Araujo. “Es agradable saber que después yo pudiera poner un centro de niños”.

Empoderando a la comunidad

La cónsul Marcela Celorio llegó a saludar a las participantes durante las clases y les envió las mejores vibras y apoyo para su superación. Dijo en entrevista con La Opinión que es muy satisfactorio ver a un grupo prominente ya que demuestra que los cursos que se ofrecen valen la pena.

Durante la pandemia del Covid-19 se han ofrecido una variedad de cursos vía Zoom, pero debido a que muchas personas no saben utilizar la tecnología en ocasiones la participación no es muy alta.

“Antes de la pandemia nosotros teníamos estos cursos llenos, se han graduado casi mil personas en diversos cursos como cuidados de niños, cuidados de adultos mayores, promotoras de salud y queremos tener más cursos”, dijo Celorio.

La cónsul indicó que el éxito de las clases se debe a la asociación con ELAC y la profesora Ana Osio, quien imparte las clases como muestra de su compromiso para educar a la comunidad.

“Lo más importante es que no solamente son mexicanos, es toda la comunidad angelina, todos aquellos que quieran participar y qué más adelante les va a dar la oportunidad de tener un trabajo”, subrayó Celorio.

Osio explicó que durante el curso las estudiantes aprenden la diferencia del crecimiento, el desarrollo de cada niño y como el ambiente afecta a cada uno de diferente forma.

“Aquí aprenden desde cómo cambiar el pañal de los niños, qué deben comer y cómo deben hablarles”, dijo la profesora recalcando que estaba lista para comenzar nuevamente a dar las clases en persona.

Mediante los cursos y otros servicios que se ofrecen en las instalaciones es bien reconocido que el Consulado de México en Los Ángeles se ha convertido en un centro de educación y comunitario.

“Siempre tenemos muchas iniciativas aquí en el consulado, pero a veces no llegan a las personas adecuadas y es importante que sigamos informando”, agregó Solorio.

Agradeciendo la oportunidad

Moreno subrayó que el hecho de que el curso lo estén ofreciendo de forma gratuita es “una bendición” para muchas interesadas en mejorar su futuro como ella, que a veces no cuentan con los ingresos para lograrlo.

“Todos sabemos que no hay nada gratis, alguien está pagando por esto y cuando vemos esto debemos pensar que es una oportunidad que no debemos desaprovechar”, dijo la estudiante. “Aquí vemos que el mismo Consulado de México está aportando al dar la localidad”.

Araujo añadió que es una gran ayuda para quienes no pueden costear clases en un colegio o universidad. “Yo no sabía que esto existía hace dos años y es una gran oportunidad que tenemos el poder tomar las clases aquí”.

Para recibir más información acerca del curso e inscripción pueden enviar un correo electrónico a vedulan@sre.gob.mx o llamar al (323) 415-5400.